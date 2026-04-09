Video registró escandalosa rumba en cárcel de Itagüí: Nelson Velásquez habría sido el invitado principal

Una polémica se desató en torno a la cárcel de Itagüí, luego de que salieran a la luz denuncias sobre una presunta fiesta dentro del centro penitenciario.

La situación ha generado indignación por tratarse de un establecimiento de máxima seguridad, donde, según versiones, se habría llevado a cabo una celebración con música en vivo.

Denuncian fiesta dentro de cárcel en Itagüí

El caso tomó relevancia tras un pronunciamiento público de la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien a través de su cuenta en X cuestionó lo ocurrido y puso en duda el control dentro del penal.

¿Rumba matutina con Nelson Velásquez? En este país, ya nada sorprende... pero sí que escandaliza. ¿QUÉ ESTARÁN CELEBRANDO EN UNA PRISIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD QUE DESCONOCEMOS? Mientras los ciudadanos viven con miedo, los criminales parecen estar de fiesta. ¿Quién manda de verdad?

Junto a su mensaje, la concejal publicó un video en el que, según señaló, se alcanza a escuchar música a alto volumen proveniente del interior de la cárcel.

Nelson Velásquez habría ofrecido show los interno de la cárcel de Itagüí

De acuerdo con las versiones conocidas, el evento habría contado con la participación del cantante Nelson Velásquez, quien, al parecer, habría sido contratado por supuestos capos de la denominada “Oficina de Envigado”, en el marco de la llamada “paz urbana” del Gobierno. Sin embargo, estos señalamientos no han sido confirmados oficialmente.

Ahora, mientras se investiga lo ocurrido, crecen los cuestionamientos sobre lo que estaría pasando dentro de los centros penitenciarios.