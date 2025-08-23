CANAL RCN
Colombia Video

Nuevos rostros se suman a la lista de precandidatos a la presidencia: así se verían las consultas de izquierda y derecha

En el transcurso del viernes, nuevos rostros se sumaron a la lista de precandidatos del Pacto Histórico y del Centro Democrático.

Noticias RCN

agosto 23 de 2025
02:23 p. m.
La precampaña electoral por la presidencia de Colombia en el periodo 2026-2030 avanza y, en el transcurso del viernes 22 de agosto, dos nuevos aspirantes se sumaron a las listas del Centro Democrático y el Pacto Histórico.

Tras asistir a un reunión junto a sus futuros contrincantes, a la consulta del Centro Democrático se sumó Miguel Uribe Londoño, en reemplazo de su hijo, Miguel Uribe Turbay.

RELACIONADO

“Lugo de un diálogo de los precandidatos con la familia (Uribe Turbay) el papa de Miguel ingresa como precandidato presidencial y nos alegra enormemente”, explic´0 el director del partido Centro democrático, Gabriel Vallejo.

Los demás aspirantes a la presidencia del partido de oposición se desempeñan, todos, como senadores: Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Andrés Guerra.

Un nuevo rostro también llega a la consulta del Pacto Histórico

También el viernes, se sumó a la consulta del Pacto Histórico el senador Iván Cepeda. Así lo dio a conocer en medio de un evento realizado en Pasto, capital de Nariño: “Rodeado de lideresas y lideres sociales mujeres y jóvenes vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del Pacto Histórico”.

Junto a él, la senadora Gloria Flórez; la exministra de Ambiente, Susan Muhamad; la exministra de Salud, Carolina Corcho; el exdirector del Departamento de Planeación Nacional, Gustavo Bolívar; la exministra de Trabajo, Gloria Ramírez; la senadora María José Pizarro; el líder político, Ali Bantú, y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, intentarán representar a su partido en las presidenciales de mayo próximo.

RELACIONADO

¿Cuándo se decidirá el candidato de ambos partidos?

Del centro Democrático saldrá un candidato único, que se conocerá en diciembre de este año o inicios del 2026

Mientras, un candidato único del partido de Gobierno se disputaría con otros sectores un espacio a las presidenciales, con una posible consulta en marzo del 2026.

