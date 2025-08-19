CANAL RCN
“Era una medida para protegernos”: la respuesta de Iván Cepeda a la orden de libertad de Álvaro Uribe

El senador Iván Cepeda, víctima acreditada en el proceso contra el expresidente, se refirió a la acción que tomará ante la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

agosto 19 de 2025
09:23 p. m.
En las últimas horas, el Tribunal Superior de Bogotá, ordenó la libertad plena del expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado a 12 años de prisión, en primera instancia, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal:

“Dejar sin efecto el fallo en cuanto ordenó la privación inmediata de la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez, hasta tanto la correspondiente Sala de Decisión Penal de este tribunal defina el recurso de apelación interpuesto contra esta determinación de primera instancia”, dice el documento.

En consecuencia, disponer que el juzgado accionado de manera inmediata expida la boleta de libertad a favor del tutelante.

Una de las principales reacciones frente a esta decisión es la del senador Iván Cepeda, que figura como víctima en el caso.

Le respuesta de Iván Cepeda a la orden de libertad de Álvaro Uribe

El senador Iván Cepeda, que es la víctima acreditada en el proceso, aseguró que, aunque respeta la decisión del tribunal, la va a impugnar:

“Por supuesto respetamos esta decisión, pero no la compartimos. Tenemos la plena certeza que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra”.

Creemos que la medida que puso la jueza Heredia era una medida para protegernos de ese tipo de acciones.

Las razones por la que ordenaron la libertad de Álvaro Uribe

Esta decisión se da luego de resolver una tutela interpuesta por la defensa del expresidente Uribe que pedía proteger cuatro derechos, entre ellos al debido proceso, a la dignidad humana y a la libertad.

Para la Sala Penal del Tribunal de Bogotá los argumentos que interpuso la jueza Sandra Heredia para dictar la medida de aseguramiento eran algunos subjetivos e incluso desproporcionados, la libertad solamente puede ser privada cuando hay indicios de obstrucción a la justicia.

Sin embargo, el expresidente siempre compareció a las audiencias, por lo que no habría argumentos suficientes para mantenerlo privado de la libertad.

Uribe Vélez continuará este proceso hasta que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decida de fondo sobre la condena de los 12 años, por lo que fue condenado por dos delitos.

