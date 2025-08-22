Miguel Uribe Londoño, papá de Miguel Uribe Turbay, confirmado como precandidato a la Presidencia

Sobre el mediodía de este 22 de agosto el Centro Democrático confirmó la precandidatura a la Presidencia de la República de Miguel Uribe Londoño, papá de Miguel Uribe Turbay.

Papá de Miguel Uribe Turbay será precandidato a la Presidencia por el Centro Democrático

Señalaron que fue el mismo Miguel Uribe Londoño quien realizó la solicitud de ingresar al proceso de selección del candidato presidencial del partido Centro Democrático.

“El señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial del partido Centro Democrático”, se lee en el documento.

Así las cosas, el Centro Democrático dio la bienvenida a Londoño, al igual que los demás precandidatos del partido. A partir de hoy entra en el proceso de selección del candidato presidencial.

“Al igual que los otros precandidatos presidenciales, el señor Miguel Uribe Londoño tendrá la obligación de participar de todos los debates y actividades del partido en el marco del proceso de selección.

¿Cuándo definirá su candidato a la presidencia el Centro Democrático?

El partido dio a conocer que definirá su candidato a la Presidencia de la República de Colombia entre los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, a través de una encuesta internacional.

“Posteriormente participará en una consulta el 8 de marzo para escoger un único candidato de una unidad democrática de base popular que reconstruya el camino democrático de la Nación”, apuntaron desde el Centro Democrático.