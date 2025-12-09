Premio Corazón Verde 2025: homenaje a los héroes silenciosos de la Policía Nacional

La ceremonia, organizada por la Fundación Corazón Verde, reconocerá historias de servicio y heroísmo que van desde la lucha contra la criminalidad hasta iniciativas sociales en regiones vulnerables. Este galardón se ha consolidado como un símbolo de confianza ciudadana y gratitud hacia quienes arriesgan su vida para garantizar la seguridad de los colombianos.

Fundación Corazón Verde: Premio Corazón Verde 2025 en Bogotá: nominados, categorías y ceremonia

El significado del Premio Corazón Verde en sus 25 años

Desde su creación, el Premio Corazón Verde se ha convertido en un referente de reconocimiento al sacrificio y vocación de servicio de la Policía Nacional. Bajo el lema “Haciendo visible lo invisible”, la edición 2025 busca destacar a los oficiales que, muchas veces de manera silenciosa, marcan una diferencia profunda en la seguridad, la confianza ciudadana y el bienestar social.

Categorías que resaltan liderazgo, innovación y heroísmo

Este año, 13 uniformados fueron nominados en cuatro categorías principales:

Lucha contra la Criminalidad y Mantenimiento del Orden Público , con casos de operativos contra estructuras ilegales y desactivación de minas antipersonales.

, con casos de operativos contra estructuras ilegales y desactivación de minas antipersonales. Innovación y Mejores Prácticas en Gestión , donde se destacan proyectos tecnológicos, académicos y pedagógicos que modernizan la labor policial.

, donde se destacan proyectos tecnológicos, académicos y pedagógicos que modernizan la labor policial. Liderazgo Comunitario , con iniciativas sociales que fortalecen el tejido social en zonas afectadas por violencia y vulnerabilidad.

, con iniciativas sociales que fortalecen el tejido social en zonas afectadas por violencia y vulnerabilidad. Heroísmo, historias de oficiales que, incluso heridos o en situaciones extremas, protegieron la vida de ciudadanos y compañeros.

Historias de valentía que inspiran al país

Entre los nominados figuran policías como el patrullero Édgar Andrés Arévalo, quien continuó combatiendo pese a perder un brazo en una emboscada, y la patrullera Laura Juanita Camacho, que frustró un atentado mientras luchaba cuerpo a cuerpo con un sicario pese a recibir tres impactos de bala. También resaltan iniciativas sociales como la campaña “Educar es Avanzar” en Tumaco, que previno el reclutamiento forzado de adolescentes, y programas de empoderamiento femenino que redujeron la violencia intrafamiliar en Sibaté.

Un homenaje a la memoria y al servicio

Durante la ceremonia también se rendirá un homenaje póstumo a los policías que entregaron su vida por el país, honrando su legado y compromiso. Este acto de reconocimiento, apoyado por empresas y organizaciones privadas, refleja la unión entre la sociedad civil y la Policía Nacional para valorar a quienes defienden la vida y la tranquilidad de los colombianos.

La cita en Bogotá

El XXV Premio Corazón Verde se llevará a cabo el 16 de septiembre en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno, donde se reunirán autoridades, sector privado y sociedad civil en un evento que reafirma la importancia de visibilizar el esfuerzo de los verdaderos héroes de Colombia.