Premio Corazón Verde 2025: homenaje a los héroes silenciosos de la Policía Nacional
El próximo 16 de septiembre, Bogotá será escenario del XXV Premio Corazón Verde, un homenaje que exalta la valentía, innovación y entrega de los policías que transforman comunidades en todo el país.
Noticias RCN
03:47 p. m.
La ceremonia, organizada por la Fundación Corazón Verde, reconocerá historias de servicio y heroísmo que van desde la lucha contra la criminalidad hasta iniciativas sociales en regiones vulnerables. Este galardón se ha consolidado como un símbolo de confianza ciudadana y gratitud hacia quienes arriesgan su vida para garantizar la seguridad de los colombianos.
El significado del Premio Corazón Verde en sus 25 años
Desde su creación, el Premio Corazón Verde se ha convertido en un referente de reconocimiento al sacrificio y vocación de servicio de la Policía Nacional. Bajo el lema “Haciendo visible lo invisible”, la edición 2025 busca destacar a los oficiales que, muchas veces de manera silenciosa, marcan una diferencia profunda en la seguridad, la confianza ciudadana y el bienestar social.
Categorías que resaltan liderazgo, innovación y heroísmo
Este año, 13 uniformados fueron nominados en cuatro categorías principales:
- Lucha contra la Criminalidad y Mantenimiento del Orden Público, con casos de operativos contra estructuras ilegales y desactivación de minas antipersonales.
- Innovación y Mejores Prácticas en Gestión, donde se destacan proyectos tecnológicos, académicos y pedagógicos que modernizan la labor policial.
- Liderazgo Comunitario, con iniciativas sociales que fortalecen el tejido social en zonas afectadas por violencia y vulnerabilidad.
- Heroísmo, historias de oficiales que, incluso heridos o en situaciones extremas, protegieron la vida de ciudadanos y compañeros.
Historias de valentía que inspiran al país
Entre los nominados figuran policías como el patrullero Édgar Andrés Arévalo, quien continuó combatiendo pese a perder un brazo en una emboscada, y la patrullera Laura Juanita Camacho, que frustró un atentado mientras luchaba cuerpo a cuerpo con un sicario pese a recibir tres impactos de bala. También resaltan iniciativas sociales como la campaña “Educar es Avanzar” en Tumaco, que previno el reclutamiento forzado de adolescentes, y programas de empoderamiento femenino que redujeron la violencia intrafamiliar en Sibaté.
Un homenaje a la memoria y al servicio
Durante la ceremonia también se rendirá un homenaje póstumo a los policías que entregaron su vida por el país, honrando su legado y compromiso. Este acto de reconocimiento, apoyado por empresas y organizaciones privadas, refleja la unión entre la sociedad civil y la Policía Nacional para valorar a quienes defienden la vida y la tranquilidad de los colombianos.
La cita en Bogotá
El XXV Premio Corazón Verde se llevará a cabo el 16 de septiembre en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno, donde se reunirán autoridades, sector privado y sociedad civil en un evento que reafirma la importancia de visibilizar el esfuerzo de los verdaderos héroes de Colombia.