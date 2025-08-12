Evite la multa: así está funcionando el pico y placa regional para ingresar a Bogotá este 8 de diciembre

El puente festivo del Día de la Inmaculada Concepción suele marcar uno de los movimientos vehiculares más altos del final de año, convirtiéndose en una fecha crítica para las autoridades encargadas de la movilidad en Bogotá.

Para ordenar el retorno masivo hacia la capital, este lunes festivo 8 de diciembre se aplicará el último pico y placa regional del año, una medida que ya está establecida en el calendario distrital y que busca evitar el colapso de los corredores de ingreso.

Quienes se desplacen hacia Bogotá durante esta jornada deberán tener en cuenta los horarios de operación y las restricciones según la terminación de la placa de sus vehículos.

¿Cómo está funcionando el pico y placa regional en Bogotá este 8 de diciembre?

La restricción se activará de manera escalonada a partir del mediodía. Desde ese momento comenzará a regir el control de ingreso según el número final de la placa.

Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m. únicamente podrán ingresar vehículos cuya placa finaliza en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Luego, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., se permitirá el ingreso exclusivamente a automóviles con placa terminada en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Fuera de estos dos periodos, es decir, antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, todos los vehículos podrán entrar a la ciudad sin restricción.

Sin embargo, las autoridades recomiendan a los viajeros prever el tiempo de recorrido.

¿En que vías de Bogotá aplicará el pico y placa regional?

La medida aplica sobre las nueve vías troncales de acceso, puntos por donde se concentra el volumen más alto de vehículos que entran a la capital:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte de TransMilenio, en sentido norte–sur.

Autopista Sur: desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur–norte.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86), en dirección occidente–oriente.

Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema Transmilenio, sentido occidente–oriente.

Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte–sur.

Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur–norte.

Vía Suba – Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte–sur.

Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima, en sentido oriente–occidente.

Vía a Choachí: entre la vía a Monserrate y la avenida Circunvalar, en dirección oriente–occidente.

Conductores, residentes de los municipios aledaños y visitantes que dependan de estos tramos para su retorno deberán planear el desplazamiento con antelación.

Las autoridades reiteran que no respetar los horarios establecidos puede generar congestiones severas y sanciones como la multa equivalente a $604.100.