CANAL RCN
Colombia

Evite la multa: así está funcionando el pico y placa regional para ingresar a Bogotá este 8 de diciembre

Miles de viajeros deberán ajustar horarios para evitar contratiempos en los accesos a la ciudad.

Así funcionará el pico y placa regional este puente festivo: evite la costosa multa
Foto: Secretaría de Movilidad

Noticias RCN

diciembre 08 de 2025
10:18 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El puente festivo del Día de la Inmaculada Concepción suele marcar uno de los movimientos vehiculares más altos del final de año, convirtiéndose en una fecha crítica para las autoridades encargadas de la movilidad en Bogotá.

VIDEO | Estos eran los caminos ocultos por donde 'El Zarco' arrastraba a sus víctimas antes de abusarlas
RELACIONADO

VIDEO | Estos eran los caminos ocultos por donde 'El Zarco' arrastraba a sus víctimas antes de abusarlas

Para ordenar el retorno masivo hacia la capital, este lunes festivo 8 de diciembre se aplicará el último pico y placa regional del año, una medida que ya está establecida en el calendario distrital y que busca evitar el colapso de los corredores de ingreso.

Quienes se desplacen hacia Bogotá durante esta jornada deberán tener en cuenta los horarios de operación y las restricciones según la terminación de la placa de sus vehículos.

¿Cómo está funcionando el pico y placa regional en Bogotá este 8 de diciembre?

La restricción se activará de manera escalonada a partir del mediodía. Desde ese momento comenzará a regir el control de ingreso según el número final de la placa.

¿Cómo funcionará el reversible en la vía Bogotá - Villavicencio este 8 de diciembre?
RELACIONADO

¿Cómo funcionará el reversible en la vía Bogotá - Villavicencio este 8 de diciembre?

  • Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m. únicamente podrán ingresar vehículos cuya placa finaliza en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.
  • Luego, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., se permitirá el ingreso exclusivamente a automóviles con placa terminada en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Fuera de estos dos periodos, es decir, antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, todos los vehículos podrán entrar a la ciudad sin restricción.

Descubrieron a 'El Zarco', peligroso depredador sexual que acechaba mujeres en el Parque Entrenubes de Bogotá
RELACIONADO

Descubrieron a 'El Zarco', peligroso depredador sexual que acechaba mujeres en el Parque Entrenubes de Bogotá

Sin embargo, las autoridades recomiendan a los viajeros prever el tiempo de recorrido.

¿En que vías de Bogotá aplicará el pico y placa regional?

La medida aplica sobre las nueve vías troncales de acceso, puntos por donde se concentra el volumen más alto de vehículos que entran a la capital:

  • Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte de TransMilenio, en sentido norte–sur.
    Autopista Sur: desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur–norte.
  • Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86), en dirección occidente–oriente.
  • Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema Transmilenio, sentido occidente–oriente.
  • Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte–sur.
  • Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur–norte.
  • Vía Suba – Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte–sur.
  • Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima, en sentido oriente–occidente.
  • Vía a Choachí: entre la vía a Monserrate y la avenida Circunvalar, en dirección oriente–occidente.

Conductores, residentes de los municipios aledaños y visitantes que dependan de estos tramos para su retorno deberán planear el desplazamiento con antelación.

Las autoridades reiteran que no respetar los horarios establecidos puede generar congestiones severas y sanciones como la multa equivalente a $604.100.

¿Por qué la vía al Llano está bloqueada nuevamente?
RELACIONADO

¿Por qué la vía al Llano está bloqueada nuevamente?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso a menores

VIDEO | Estos eran los caminos ocultos por donde 'El Zarco' arrastraba a sus víctimas antes de abusarlas

Abuso a menores

Descubrieron a 'El Zarco', peligroso depredador sexual que acechaba mujeres en el Parque Entrenubes de Bogotá

Educación

Esta es la universidad que logra llegar a regiones históricamente olvidadas

Otras Noticias

Energías Renovables

¿Cuánto vale instalar paneles solares en casa? Esto se ahorraría en la factura de energía

Una guía informativa con datos de empresas especializadas para entender cómo funcionan los sistemas solares residenciales,

Terremoto

Japón en alerta: tsunami podría golpear la costa tras devastador sismo de magnitud 7,6

Las primeras olas podrían arribar en minutos a zonas portuarias.

Lionel Messi

Messi eligió sus favoritos para ganar el Mundial 2026: ¿se acordó de Colombia?

Quemados con pólvora

¿Qué debe hacer en caso de sufrir una quemadura con velas, pólvora o líquidos calientes?

Viral

¿Vale la pena un romance en el trabajo? Las reglas clave para no poner en riesgo el empleo