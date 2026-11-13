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Presidente De la Espriella acepta la renuncia del director del Fondo Milagro

Por medio de sus redes sociales, el mandatario aseguró que en su gobierno “nadie tiene el puesto asegurado”.

Renuncia director del Fondo Milagro.
Renuncia director del Fondo Milagro.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 13 de 2026
02:14 p. m.
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Después de la tensión ocasionada por la nómina del Fondo Milagro, el presidente Abelardo de la Espriella aceptó la renuncia de Jaime Uribe, quien ejercía como director.

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El mismo presidente le había pedido la carta de renuncia tras los cuestionamientos por los altos salarios. En su mensaje por redes sociales, De la Espriella afirmó que “cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato”.

“Nadie tiene el puesto asegurado”: duro mensaje

“Aquí nadie tiene el puesto asegurado. Todos los funcionarios están en permanente evaluación y deben actuar con absoluta coherencia frente a las directrices que doy”, aseguró al revelar que en los próximos días revelará quién asumirá las riendas del Fondo Milagro.

La polémica surge por las revelaciones que dio a conocer la senadora Kamelia Zuluaga, quien por medio de un derecho de petición, indicó de cuánto era la nómina del fondo, el cual tiene como propósito hacer que los recursos lleguen a las zonas más afectadas por el terremoto del lunes 10 de agosto.

Resulta que en el fondo trabajan 26 funcionarios a término indefinido y la nómina es de 765,6 millones de pesos al mes. El sueldo de Uribe, siendo el director, era de $ 39,4 millones.

La polémica por la nómina del Fondo Milagro

Por debajo de él, el secretario privado, el director jurídico y el de contratación ganan $ 36 millones. Los coordinadores, por su parte, reciben de salario cada uno una suma de $ 33 millones.

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Yendo más abajo, los gestores técnicos, seniors, líderes seniors y analistas seniors tienen sueldos que van desde los $ 5,8 millones hasta los $ 11,7 millones.

El presidente se refirió a este asunto en sus redes sociales y criticó duramente el valor de nómina, recalcando que es contrario a la política de austeridad que ha querido impulsar en su Gobierno.

Así las cosas, dijo que los salarios no los había autorizado y que iba a anunciar medidas. La primera, entonces, fue solicitarle la renuncia a Uribe.

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