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Centro Democrático alista contrapropuesta a la ley de ajuste fiscal: esto explicó el representante Jhon Jairo Berrio

Entre las posibilidades mencionó una eventual integración de los ministerios del Interior y de Justicia, como ocurrió durante el primer gobierno de Uribe.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2026
12:54 p. m.
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El Centro Democrático anunció que presentará al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella una contrapropuesta a la ley de ajuste fiscal con la que busca contribuir a cerrar el déficit de las finanzas públicas. La iniciativa incluye una reducción del tamaño del Estado, la disminución de algunos impuestos, la fusión de entidades y la posible venta de activos estatales, entre ellos una participación adicional de Ecopetrol.

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En entrevista con Noticias RCN, el representante a la Cámara Jhon Jairo Berrio López afirmó que la propuesta busca generar recursos sin aumentar la carga tributaria sobre los ciudadanos y las empresas. Según explicó, uno de los pilares del plan es una política de austeridad estatal más profunda que la planteada actualmente por el Gobierno.

“El Estado se agigantó” durante los últimos años, aseguró el congresista, quien sostuvo que aún existe margen para reducir contratos por prestación de servicios, disminuir el número de funcionarios y reorganizar entidades públicas.

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Proponen fusionar entidades y reducir ministerios

Dentro de las medidas planteadas, el partido propone eliminar o fusionar varias entidades del Estado. Entre los ejemplos mencionados por Berrío están la integración de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) al Inpec, la unión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos con la Agencia Nacional de Minería y la incorporación de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) como una facultad de la Universidad Nacional.

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Además, la colectividad plantea una reorganización institucional más amplia que permitiría reducir el número de entidades públicas. Según el representante, cerca de 48 entidades podrían ser fusionadas o eliminadas, lo que representaría ahorros cercanos a los 24,4 billones de pesos.

Berrío también indicó que el Centro Democrático contempla disminuir el número de ministerios hasta llegar a seis carteras principales. Entre las posibilidades mencionó una eventual integración de los ministerios del Interior y de Justicia, como ocurrió durante el primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

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IVA a importaciones de bajo valor y venta de participación en Ecopetrol

La contrapropuesta incluye nuevas fuentes de recaudo enfocadas en sectores que, según el partido, generan competencia desigual frente a la producción nacional. Una de ellas es la aplicación de IVA a las importaciones de bajo valor conocidas como “minimis”, correspondientes a envíos inferiores a 200 dólares.

De acuerdo con Berrío, esta medida podría generar cerca de 4 billones de pesos anuales, cifra que podría aumentar si también se aplican aranceles. El congresista aseguró que estos productos, especialmente en sectores como confecciones y moda, compiten con ventajas frente a la industria colombiana.

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Asimismo, el partido propone gravar con IVA las plataformas de alojamiento de renta corta y avanzar hacia una reducción en algunos impuestos empresariales con el objetivo de “dinamizar la economía” y fortalecer el recaudo a través del crecimiento económico.

Otro de los puntos más polémicos de la propuesta es la venta de activos estatales. Berrío confirmó que dentro de las alternativas se contempla la enajenación de una participación adicional de Ecopetrol. Según explicó, la Ley 1118 de 2006 todavía autoriza la venta de un porcentaje de acciones de la compañía y podría estudiarse un tramo adicional.

No obstante, el congresista advirtió que una eventual venta de activos debe estar acompañada de medidas de austeridad. “Si nosotros vendemos y no tenemos austeridad en el gasto, luego seguimos con el mismo problema”, afirmó.

El representante señaló que el borrador de la contrapropuesta será presentado al Gobierno durante una reunión prevista para este fin de semana. Según dijo, el objetivo es buscar consensos que permitan superar el déficit fiscal y evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas.

“Esto es de concertación y aquí todos queremos remar en la misma dirección”, concluyó Berrío al referirse a las conversaciones que se esperan con el Ejecutivo.

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