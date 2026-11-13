Chefs de MasterChef Celebrity terminaron llorando en medio de las grabaciones

Un nuevo ciclo inició en la cocina de MasterChef Celebrity y los 10 participantes que continúan en la competencia manifestaron su sentimentalismo por ingresar al selecto grupo de cocineros que se enfrentarán por el nuevo título de MasterChef.

Sin embargo, no todos los retos han generado emoción ya que el sentimentalismo ha invadido a varios de los participantes y jueces. Este fue el caso del reto creativo más reciente en donde los cocineros rompieron en llanto al enfrentarse a la dinámica del reto propuesto para la noche.

Chefs de MasterChef terminaron rompiendo en llanto

Un nuevo reto creativo inició y el top 10 llegó más afianzado a la nueva etapa que todos tendrán que enfrentar de ahora en adelante. Sin embargo, parte de la estrategia del reto evocó al sentimentalismo y el agradecimiento hacia los padres ya que dichas preparaciones iban a estar inspiradas en estos.

Por supuesto, la dinámica generó que todos los presentes compartieran algunas de sus experiencias más sentidas y recordaran algunos de los eventos familiares más puntuales de sus vidas.

Pero el ejercicio no solo se centró en las reacciones que tuvieron los participantes ya que los tres chefs también participaron y manifestaron sus sentimientos hacia sus progenitores.

Este fue el caso del chef Nicolás, quien no dudó en romper en llanto al recordar y llamar a su padre por videollamada para manifestarle su agradecimiento, cariño y amor por sus enseñanzas. El cocinero no logró contener el sentimiento ya que rompió en llanto.

Este fue también el caso de Jorge Rausch, quien habló con su padre y le recordó que siempre será su mejor amigo. Finalmente, la chef Belén aseguró su alegría por recordar a su padre ya que este se encuentra actualmente en México y posee demencia. Aunque la mujer logró contener las lágrimas, en medio de la cocina, su testimonio derramó las de otros presentes.

Emiro y Pautips rompen en llanto

Pero la dinámica no se vivió de la misma manera para todos los participantes ya que Emiro y Pautips comentaron a sus fanáticos que no contaron con la presencia de un padre durante su crianza.

Por esto, la chef mexicana compartió una sentida reflexión al manifestar que dicha ausencia paternal también puede ser un privilegio.