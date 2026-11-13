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¿Viaja a Estados Unidos en los próximos días? Aerolínea implementó nuevo requisito obligatorio

Los pasajeros que no cumplan con el requisito, no podrán abordar a la aeronave.

¿Viaja a Estados Unidos en los próximos días? Aerolínea implementó nuevo requisito obligatorio
Foto: Magnific

Noticias RCN

noviembre 13 de 2026
12:57 p. m.
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Se acerca la temporada de fin de año y con ella los viajes a diferentes destinos nacionales e internacionales desde las principales ciudades del país; los estudiantes de colegios públicos ya están finalizando su año escolar, mientras que los privados y las universidades lo harán durante los últimos días de noviembre. De este modo, padres de familia aprovechan para tomar vacaciones y viajar con motivo de Navidad y Año Nuevo.

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Estados Unidos es uno de los destinos favoritos por los colombianos a pesar de que allá se encuentren en plena temporada de invierno; el ambiente navideño, sobre todo en Nueva York, hace que el país norteamericano sea destino de miles de turistas de todo el mundo.

Avianca implementó nuevo requisito obligatorio para viajar a Estados Unidos

Desde el 3 de noviembre de 2026, la aerolínea Avianca implementó un nuevo requisito obligatorio para los viajeros a Estados Unidos o que tienen una escala en el país; la medida se toma con el fin de cumplir con los protocolos preventivos de salud pública.

Todos los pasajeros tendrán que presentar una declaración en la que se indique que no han estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos al abordaje del vuelo; el requisito también aplica para aquellos que estuvieron en el país africano para hacer conexión con otro destino. Lo anterior, en referencia al virus del Ébola.

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Pasajeros que no presenten la declaración no podrán abordar

Avianca informó que la declaración puede ser descargada a través del siguiente link, y debe ser llenada de forma individual por cada pasajero; 48 horas antes del vuelo, se enviará un recordatorio al correo electrónico registrado en la reserva.

Además, aquellos viajeros que no presenten la declaración diligenciada en digital o en físico, no podrán abordar la aeronave.

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