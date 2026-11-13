Esta era la casa del barrio Santa Fe, centro de Bogotá, donde ‘Los V-For’ torturaban a sus víctimas

Una vivienda del barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, habría sido escenario de torturas y otros crímenes atribuidos a la banda delincuencial Los V-For, una organización con presencia en el centro de Bogotá.

El inmueble fue descubierto durante los allanamientos realizados por las autoridades en una investigación que terminó con la captura de 10 presuntos integrantes del grupo, entre ellos alias Milo, señalado como uno de sus principales sicarios.

El lugar fue descrito por los investigadores como una especie de casa del terror.

Aunque las autoridades no detallaron todos los hechos que habrían ocurrido en su interior, las pesquisas permitieron documentar varios episodios de violencia que estarían relacionados con las actividades de esta estructura criminal.

La casa de las torturas y homicidios en el centro de Bogotá

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, al menos una de las víctimas habría sido desmembrada. El caso corresponde a un hombre cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 26 de enero en un caño de la localidad de Barrios Unidos.

Este hecho sería uno de por lo menos seis asesinatos que los investigadores relacionan con las acciones de Los V-For.

La vivienda del barrio Santa Fe habría sido utilizada para someter a algunas de sus víctimas, en medio de prácticas violentas que ahora hacen parte del material probatorio recopilado por los investigadores.

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Alias Mailo, el principal sicario de la organización

Entre los detenidos está alias Milo, señalado de ser el principal sicario de Los V-For. A este hombre también se le atribuye el lanzamiento de una granada contra un establecimiento comercial de la zona de tolerancia del barrio Santa Fe, en enero de este año.

Ese ataque dejó un hombre de 70 años muerto y otras nueve personas heridas. Por este hecho y otros crímenes que le atribuyen, las autoridades lo consideran uno de los delincuentes más peligrosos vinculados a esta estructura.

Según la información de la investigación, el recorrido criminal de alias Milo en Colombia habría comenzado en 2024, cuando llegó procedente de Venezuela. Antes de su captura, también habría integrado las filas del Tren de Aragua.