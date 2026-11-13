¿Santa Fe se queda sin estadio para cuadrangulares? Esto dijo Eduardo Méndez

Independiente Santa Fe confirmó su clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II el pasado 8 de noviembre después de golear a Deportivo Pasto 5-0 en el estadio El Campín; este viernes 13 de noviembre el 'león' jugará su último partido del todos contra todos frente a Inter de Bogotá e intentará alcanzar el segundo puesto para obtener el punto invisible, aunque depende de otros resultados.

Para la última fecha, Medellín, Millonarios, Once Caldas, Águilas, Tolima y Cúcuta Deportivo lucharán por los últimos tres cupos a la 'fiesta de fin de año'; todos los partidos involucrados en la clasificación se jugarán el sábado 14 de noviembre desde las 3:30 de la tarde en simultáneo.

El sorteo para conocer los dos grupos de cuadrangulares se realizará una vez finalice la jornada sabatina y se estima que la primera fecha se juegue el fin de semana del 21 de noviembre.

Santa Fe se quedaría sin estadio para jugar cuadrangulares

En entrevista para el medio deportivo Zona Libre de Humo, el presidente de Santa Fe, Eduardo Mendéz, confirmó que el club tendría inconvenientes para jugar, al menos una fecha, de los cuadrangulares en El Campín, por lo que estaría obligado a buscar una nueva casa.

La Independencia en Tunja, el Metropolitano de Techo o el Palogrande de Manizales serían las opciones que maneja el dirigente para jugar algún partido de la fase final; además, señaló que existe la posibilidad de no vender abonos, como se hace regularmente para los 3 partidos, y venderían boletería para cada partido de acuerdo a la capacidad del estadio escogido.

El impedimento para la utilización de El Campín es el montaje y desmontaje para el concierto de la artista paisa Karol G, que tiene sus presentaciones programadas para el próximo 4, 5 y 6 de diciembre, por lo que el estadio bogotano estaría ocupado más de cinco días.

Santa Fe ya jugó fuera de Bogotá por motivos de montaje de concierto

Durante los primeros días de octubre, la banda surcoreana BTS se presentó en El Campín en una doble fecha, y por motivos del montaje del escenario, Santa Fe no pudo disputar el partido de octavos de final de Copa BetPlay vs. Fortaleza y debió mudarse al estadio Municipal de Mosquera.

De confirmarse la noticia, sería la segunda vez en el semestre que Santa Fe no podría disputar un partido definitivo en su casa habitual.