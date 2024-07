¿Cuál es el futuro del ‘fast track’ propuesto por el Gobierno? Esto aseguró el presidente del Senado

El presidente Gustavo Petro instaló un nuevo periodo legislativo en el Congreso, en el cual será clave la relación que tenga con el órgano legislador de cara al remate final de su Gobierno.

En el Senado fue elegido el congresista conservador Efraín Cepeda como el nuevo presidente de la célula legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Su influencia será clave en el desarrollo de los proyectos impulsados por el Gobierno.

Durante la instalación del Congreso, una declaración que generó varias opiniones fue la dicha por el representante a la Cámara por el partido Verde Oxígeno, Daniel Carvalho.

En su intervención, Carvalho cuestionó el balance actual del Gobierno, el cual está a menos de un mes de completar dos años: “Esta actitud tiene empañado el cambio y el futuro de las ideas alternativas. Usted ha sido un mal administrador se nota que está aburrido en la Casa de Nariño, se le nota en la desidia con la que atiende los asuntos del Estado en la muy poca atención que le da a lo que se vive en el Cauca o su incapacidad de cumplir una agenda que demuestra irrespeto a los interlocutores, en hablar de una quimera de una nueva constitución”.

En A lo que vinimos estuvieron Cepeda y Carvalho, quienes hablaron de los roles que tendrán y el panorama que esperan para la nueva legislatura.

Senador Cepeda. ¿Está de acuerdo con la propuesta de ‘fast track’ que propone el Gobierno para acelerar la aprobación de algunos proyectos?

“A mí me parece que no hay ambiente en el Senado de la República para un tema de ‘fast track’. Entre otras cosas, se les olvida que para tramitar un ‘fast track’ se requiere una reforma constitucional, un acto legislativo. Eso nos llevaría todo este año en tratar de tener ese marco para que el último año del Gobierno miremos proyectos de ‘fast track’. Sin garantías de que pase ese acto legislativo. Lo veo más en el ‘No’ que en el ‘Sí’. El ‘fast track’ no me parece que sea el camino”.

El Gobierno insiste en el gran acuerdo nacional para sacar adelante las reformas. ¿Usted cree en esta propuesta que vienen planteando hace dos años, senador Cepeda?

“La palabra mágica es la búsqueda de los consensos. Siempre que se escuchen a las bancadas y al Senado de la República, tendremos consensos. En la manera que haya diálogo, conversación, escuchar y hacer las modificaciones, podemos tener posibilidades de reformas. Sabemos que la salud necesita una reforma, pero construyendo sobre lo construido”.

Representante Carvalho. El presidente de la Cámara es afín al presidente Petro. ¿Cómo van a manejar la independencia?

“La Cámara de Representantes no es un apéndice del Gobierno Nacional ni es una notaría de las decisiones del Gobierno. Es un poder independiente que tiene que estar reflejado en las actuaciones del presidente de la Cámara”.

¿Por qué le dijo al presidente que parece “aburrido gobernando en la Casa de Nariño”?

“Uno ve esa impuntualidad crónica del presidente, incapaz de cumplir una agenda y llegar temprano a sus citas. Uno ve la falta de atención que le ha brindado a temas como el problema de seguridad en Cauca y la excesiva atención que presta como en los conflictos internacionales, pareciera que le gusta hacer campaña, pero en el ejercicio del poder se aburre. Eso se demuestra cada día”.