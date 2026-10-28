Balance del megaoperativo Bosur-Kratos en Bogotá: más de 170 capturados

Desde su posesión, el pasado 7 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella ha ordenado y liderado una serie de operativos en distintas zonas del país para combatir la criminalidad y delitos como la extorsión.

Megaoperativos en Medellín y Bogotá

En las últimas horas se llevó a cabo un operativo en Medellín, en coordinación con la Alcaldía y representantes de la Gobernación. Este miércoles, por su parte, las autoridades desplegaron otra operación en Bogotá.

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Hacia las 4:30 de la madrugada de este 28 de octubre, el presidente informó, a través de su cuenta oficial de X, que autorizó un bombardeo y anunció la culminación exitosa de la operación BOSUR-KRATOS.

Posteriormente, sobre las 8:00 a. m., compartió cifras preliminares del operativo realizado en la capital del país. Según el mandatario, las autoridades efectuaron más de 170 capturas y más de 100 allanamientos.

“Esta madrugada estuve en Bogotá, acompañando personalmente a nuestra Fuerza Pública en la Operación KRATOS, una ofensiva contra las estructuras delincuenciales que pretenden sembrar el terror en la capital”, señaló.

Resultados del megaoperativo en Bogotá

El jefe de Estado también informó que, durante los procedimientos, se incautaron 72 cartuchos, 34 celulares, tres proveedores, 2.270 gramos de marihuana, 130 gramos de cocaína, 2.250 gramos de bazuco, 250 papeletas de tusi y 10,1 millones de pesos en efectivo. Asimismo, las autoridades incautaron una motocicleta y recuperaron otra.

Información conocida por este medio revela que entre los capturados se encuentra el presunto líder de una peligrosa banda, quien estaría implicado en el asesinato de una mujer.

También el integrante de un grupo delincuencial que había atacado con una granada a un comerciante en el barrio Santa Fe.

El alcalde Carlos Fernando Galán se refirió a la operación antes de que se iniciara el despliegue de los uniformados en las más de 30 localidades de Bogotá y aseguró que “los criminales a los que vamos a atacar esta noche son responsables de hechos como extorsión homicidio, secuestro, hurto, tráfico de estupefacientes”.