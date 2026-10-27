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Megaoperativo en Medellín resultó con la captura del hijo e hijastro de Iván René Valenciano

Al parecer, los dos hombres hacían parte de una banda que robaba en exclusivos sectores de Medellín.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 27 de 2026
07:32 p. m.
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Por medio de un trabajo articulado entre la Alcaldía, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno nacional, se efectuó una impresionante megaoperación en Medellín que duró más de 10 horas este martes 27 de octubre.

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Las autoridades se desplegaron por 11 barrios de la ciudad para hacerles frente a las bandas que desde las sombras están detrás de asesinatos, robos, extorsiones, venta de drogas y demás crímenes.

Más de 90 capturados en Medellín

El resultado fue la captura de 97 criminales: 49 en flagrancia y 48 por orden judicial; así como la incautación de seis armas y 100 detonadores electrónicos. También fueron deportados 98 criminales provenientes de Venezuela, 11 de los cuales tenían órdenes de captura del país vecino.

La Alcaldía destacó que durante los allanamientos fue afectada la banda La Roja, la cual se dedicaba a robar relojes y joyas en Provenza y Pueblito Paisa. La estructura estaba conformada por ocho personas que tenían en su poder oro, dinero, una pistola y las motos con las que cometieron los 12 hurtos por más de mil millones de pesos que se tienen registrados.

Uno de los criminales abatidos fue alias Primo Sangre, quien ejercía como cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las Farc.

¿Quiénes son el hijo e hijastro de Valenciano?

La FM conoció que durante el operativo contra La Roja, fueron identificadas dos personas relacionadas con el exfutbolista Iván René Valenciano: su hijo Jacobo de Jesús Valenciano, de 20 años y conocido con el alias de Valenciano; y Eddy Santiago Cuadros Yepes o alias Risas, su hijastro.

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De acuerdo con lo revelado por el medio de comunicación, los arrestos se produjeron en Villa Hermosa, comuna 8. Cabe recordar que no fue la primera vez que capturaron al hijo del exdelantero con pasado en Selección Colombia.

Con base en lo indicado por La FM, Jacobo había sido capturado el 27 de junio de 2024 en Medellín por un robo cometido en una tienda del barrio Belén La Mota. El crimen fue de más de 14 millones de pesos y al hombre lo capturaron cuando estaba en una moto.

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