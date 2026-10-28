Otro atentado cerca de Cúcuta en solo 24 horas: incineraron un camión en Villa del Rosario

Un vehículo de transporte de alimentos fue incinerado durante la mañana de este 28 de octubre en el municipio fronterizo de Villa del Rosario, muy cerca de Cúcuta, en Norte de Santander.

El hecho ocurrió en el barrio La Palmita, cerca de la trocha de 1 de mayo que conecta a Villa del Rosario con el municipio de Los Patios.

De acuerdo con la información preliminar del caso, dos sujetos en motocicleta interceptaron el camión, obligaron al conductor a descender y rociaron combustible sobre el camión para prenderle fuego.

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Lo que se sabe de los responsables de incinerar camión en Villa del Rosario

Los responsables del ataque habrían huido con rumbo hacia la trocha que comunica ambos municipios.

Uno de los principales aspectos que investigan las autoridades es si el incendio del vehículo estaría relacionado con extorsiones o amenazas en contra de la empresa propietaria del transporte de alimentos.

Este tipo de ataques suelen ser utilizados como método de intimidación por parte de grupos criminales para exigir pagos ilegales a empresarios y transportadores.

Ola de violencia y ataques en Cúcuta en 24 horas

El hecho se suma al atentado con explosivos que fue perpetrado 24 horas antes en El Escobal, a pocos metros del puente fronterizo de Ureña, en Venezuela.

El sector donde ocurrió el ataque es alta circulación, ubicado cerca de la ruta principal de transporte público.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y están evaluando si el ataque podría estar vinculado a grupos al margen de la ley o a delincuencia común que opera en la zona fronteriza.

La investigación también busca establecer si existen antecedentes de amenazas previas contra la empresa de transporte afectada.