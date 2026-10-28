CANAL RCN
Colombia Video

Cámaras captaron el violento secuestro de Alejandra Castaño en una panadería en Guacarí, Valle

Tres hombres armados y encapuchados entraron a la panadería y apuntándole en la cabeza se llevaron a la joven de 19 años.

Yhonay Díaz

octubre 28 de 2026
08:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un video de cámaras de seguridad registró el momento exacto en el que tres hombres armados ingresaron a una panadería de Guacarí, Valle del Cauca, y secuestraron a Alejandra Castaño, de 19 años.

Soldado sobrevivió seis días a la selva comiendo coco, tras un ataque con drones en Antioquia
RELACIONADO

Soldado sobrevivió seis días a la selva comiendo coco, tras un ataque con drones en Antioquia

El hecho ocurrió en las primeras horas de la mañana de este 27 de octubre, cuando la joven abría el establecimiento.

La joven es la más reciente víctima de una ola de secuestros. Al parecer, detrás de estos hechos estarían el ELN o las disidencias de las Farc.

“Recibían mejor trato los marranos”: víctimas de secuestro desmienten a ‘Timochenko’
RELACIONADO

“Recibían mejor trato los marranos”: víctimas de secuestro desmienten a ‘Timochenko’

Detalles del secuestro de Alejandra Castaño en panadería de Guacarí

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo tres hombres armados, con capuchas y portando armas, llegaron a la panadería aproximadamente a las 5:15 de la mañana.

Según la alcaldesa de Guacarí, Leonor Abadía, "en ningún momento han manifestado ni extorsión ni ningún tipo de amenaza. Son una familia normal, comerciantes, que llevan mucho tiempo en el municipio".

Tras el secuestro, las autoridades iniciaron inmediatamente el rastreo del vehículo utilizado en el operativo. Las imágenes revelaron que se llevaron a la joven en una camioneta doble cabina de color gris oscuro.

El vehículo fue visto tomando "la vía hacia un corregimiento, no la zona montañosa directamente de Guacarí, sino como hacia el ingenio pichichi".

Patrullero secuestrado por las disidencias podría perderse el primer cumpleaños de su hija
RELACIONADO

Patrullero secuestrado por las disidencias podría perderse el primer cumpleaños de su hija

Millonaria recompensa por el paradero de Alejandra Castaño

Las autoridades hacen un llamado al respeto por la vida de la joven y han ofrecido una recompensa de hasta $30 millones por información que conduzca a su localización y permita su liberación.

Las autoridades reportan que durante el año 2026 se han registrado más de 30 casos de secuestro en departamentos como Norte de Santander, Arauca, Cauca, Nariño, La Guajira y Huila. Entre las víctimas se encuentran comerciantes, funcionarios de la Fiscalía y uniformados tanto de la Policía como del Ejército.

Según fuentes oficiales, los responsables de estos hechos serían las disidencias de las Farc y el ELN, grupos armados que mantienen presencia en diversas zonas del territorio nacional.

Operación Perla a nivel nacional resultó con más de 140 capturas por secuestros y extorsiones
RELACIONADO

Operación Perla a nivel nacional resultó con más de 140 capturas por secuestros y extorsiones

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Huila

Revelan perturbadores detalles sobre masacre en Suaza, Huila: los habrían atacado con machete

Bogotá

Dispararon a quemarropa contra un taxista y le tiraron un panfleto en el sur de Bogotá

Santander

Capturan a pareja señalada de extorsionar a 14 personas con fotos íntimas en San Andrés

Otras Noticias

Alcaldía de Bogotá

SENA permite certificar habilidades laborales sin estudiar: así puede hacerlo

El SENA permite certificar la experiencia laboral sin realizar cursos previos. Conozca los requisitos, sectores disponibles y cómo inscribirse en Bogotá.

Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe vs. Corinthians: hora y dónde ver la semifinal de Libertadores Femenina

Colombianas y brasileñas ya se enfrentaron en la presente edición de la Copa Libertadores: Corinthians goleó 5-1 a Independiente Santa Fe durante la fase de grupos.

Brasil

La ruta que tomó Flávio Bolsonaro para salir de Brasil tras perder las elecciones

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 28 de octubre de 2026

Enfermedades

Cáncer de mama y de cuello uterino: ¿qué exámenes debe hacerse y a qué edad?