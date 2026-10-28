Cámaras captaron el violento secuestro de Alejandra Castaño en una panadería en Guacarí, Valle

Un video de cámaras de seguridad registró el momento exacto en el que tres hombres armados ingresaron a una panadería de Guacarí, Valle del Cauca, y secuestraron a Alejandra Castaño, de 19 años.

El hecho ocurrió en las primeras horas de la mañana de este 27 de octubre, cuando la joven abría el establecimiento.

La joven es la más reciente víctima de una ola de secuestros. Al parecer, detrás de estos hechos estarían el ELN o las disidencias de las Farc.

Detalles del secuestro de Alejandra Castaño en panadería de Guacarí

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo tres hombres armados, con capuchas y portando armas, llegaron a la panadería aproximadamente a las 5:15 de la mañana.

Según la alcaldesa de Guacarí, Leonor Abadía, "en ningún momento han manifestado ni extorsión ni ningún tipo de amenaza. Son una familia normal, comerciantes, que llevan mucho tiempo en el municipio".

Tras el secuestro, las autoridades iniciaron inmediatamente el rastreo del vehículo utilizado en el operativo. Las imágenes revelaron que se llevaron a la joven en una camioneta doble cabina de color gris oscuro.

El vehículo fue visto tomando "la vía hacia un corregimiento, no la zona montañosa directamente de Guacarí, sino como hacia el ingenio pichichi".

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Millonaria recompensa por el paradero de Alejandra Castaño

Las autoridades hacen un llamado al respeto por la vida de la joven y han ofrecido una recompensa de hasta $30 millones por información que conduzca a su localización y permita su liberación.

Las autoridades reportan que durante el año 2026 se han registrado más de 30 casos de secuestro en departamentos como Norte de Santander, Arauca, Cauca, Nariño, La Guajira y Huila. Entre las víctimas se encuentran comerciantes, funcionarios de la Fiscalía y uniformados tanto de la Policía como del Ejército.

Según fuentes oficiales, los responsables de estos hechos serían las disidencias de las Farc y el ELN, grupos armados que mantienen presencia en diversas zonas del territorio nacional.