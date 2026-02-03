Donald Trump rompió el silencio sobre reunión con Petro: “No éramos los mejores amigos”

En horas de la mañana de este martes 3 de febrero, se llevó a cabo la reunión histórica entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en el Salón Oval de la Casa Blanca, Washington.

Para nadie es un secreto que en los últimos meses la tensión entre ambos ha ido en alza. Desde comentarios y calificativos fuertes mutuos, hasta la decisión de quitarle la visa e incluir en la lista Clinton a Petro.

Petro habló sobre la reunión

Después de la operación de Estados Unidos en Venezuela que resultó con la extracción de Nicolás Maduro, el tono agresivo entre ambos mandatarios bajó. Esto le abrió la puerta a la invitación para una reunión.

El encuentro contó también con la presencia de Rosa Villavicencio (canciller de Colombia), Pedro Sánchez (ministro de Defensa de Colombia), Daniel García – Peña (embajador en EE. UU.), JD Vance (vicepresidente de EE. UU.), Marco Rubio (secretario de Estado de EE. UU.) y Bernie Moreno (senador republicano por Ohio).

Duró aproximadamente dos horas, aunque los detalles los dieron a conocer horas después. Por el lado de Petro, ofreció una rueda de prensa en la sede de la embajada y declaró que el narcotráfico fue el principal eje de la conversación.

¿Qué dijo Trump?

Fue el primer cara a cara entre ambos, con futuros inversos. El colombiano está a pocos meses de culminar su mandato, mientras que el estadounidense está comenzando su segundo año en lo que también es su segundo periodo.

De igual forma, Trump se pronunció. Cuando un periodista le preguntó sobre el encuentro, esto respondió: “Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto y nos llevamos muy bien. Estamos trabajando en eso, tuvimos una reunión muy buena. Me pareció fantástica”.