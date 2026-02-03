‘Pipe Tuluá’ asegura que habría entregado dinero a Juan Fernando Petro para la campaña presidencial de 2022

Este martes 3 de febrero, se llevó a cabo la extradición hacia Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, más conocido como alias Pipe Tuluá. Era la máxima cabeza de La Inmaculada, banda que opera en el Valle del Cauca.

Durante la madrugada, comenzó la robusta operación desde la estación en Los Mártires, Bogotá; donde estaba recluido el cabecilla. Llegó hasta una base aérea y fue llevado hasta Texas.

'Pipe Tuluá' fue extraditado hacia Estados Unidos

Su prontuario se remonta a hace más de dos décadas. A pesar de ser capturado en 2015, lo cierto es que desde la cárcel siguió manejando los hilos de La Inmaculada. Es responsable de narcotráfico, múltiples homicidios, extorsiones y demás crímenes.

Es importante recordar que Marín intentó evadir la extradición. Por eso, interpuso una tutela, pero no salió a flote. Fue entonces cuando el 12 de noviembre de 2025, la Corte Suprema dejó en concepto favorable el proceso que ya se efectuó.

Antes de salir del país, se conoció un audio en el que pidió que no hubiese retaliaciones contra los funcionarios del Inpec ni contra la población en general. Calificó la extradición como un montaje del presidente.

El audio de 'Pipe Tuluá'

Horas después, la precandidata Vicky Dávila compartió otro audio en el que ‘Pipe Tuluá’ aseguraría tener pruebas con las que se demostraría que le entregó dinero al hermano del presidente Gustavo Petro para la campaña de 2022.

En el audio, afirmó que no está comprando funcionarios públicos: “Lo primero que usted debe evaluar es que nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña”.

“Tenemos videos, audios, consignaciones donde se le pasó plata para, no solamente su campaña, para muchas cosas de la Dian. Esas pruebas las tengo y las vamos a pasar a los Estados Unidos”, declaró.