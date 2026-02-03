CANAL RCN
Colombia Video

‘Pipe Tuluá’ asegura que habría entregado dinero a Juan Fernando Petro para la campaña presidencial de 2022

A través de un audio, la precandidata Vicky Dávila dio a conocer esta grave información.

Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 03 de 2026
03:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 3 de febrero, se llevó a cabo la extradición hacia Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, más conocido como alias Pipe Tuluá. Era la máxima cabeza de La Inmaculada, banda que opera en el Valle del Cauca.

VIDEO | El sanguinario ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado a Estados Unidos: primeras imágenes
RELACIONADO

VIDEO | El sanguinario ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado a Estados Unidos: primeras imágenes

Durante la madrugada, comenzó la robusta operación desde la estación en Los Mártires, Bogotá; donde estaba recluido el cabecilla. Llegó hasta una base aérea y fue llevado hasta Texas.

'Pipe Tuluá' fue extraditado hacia Estados Unidos

Su prontuario se remonta a hace más de dos décadas. A pesar de ser capturado en 2015, lo cierto es que desde la cárcel siguió manejando los hilos de La Inmaculada. Es responsable de narcotráfico, múltiples homicidios, extorsiones y demás crímenes.

Es importante recordar que Marín intentó evadir la extradición. Por eso, interpuso una tutela, pero no salió a flote. Fue entonces cuando el 12 de noviembre de 2025, la Corte Suprema dejó en concepto favorable el proceso que ya se efectuó.

Antes de salir del país, se conoció un audio en el que pidió que no hubiese retaliaciones contra los funcionarios del Inpec ni contra la población en general. Calificó la extradición como un montaje del presidente.

El audio de 'Pipe Tuluá'

Horas después, la precandidata Vicky Dávila compartió otro audio en el que ‘Pipe Tuluá’ aseguraría tener pruebas con las que se demostraría que le entregó dinero al hermano del presidente Gustavo Petro para la campaña de 2022.

Este es el audio que dejó Pipe Tuluá a sus secuaces antes de ser extraditado
RELACIONADO

Este es el audio que dejó Pipe Tuluá a sus secuaces antes de ser extraditado

En el audio, afirmó que no está comprando funcionarios públicos: “Lo primero que usted debe evaluar es que nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña”.

“Tenemos videos, audios, consignaciones donde se le pasó plata para, no solamente su campaña, para muchas cosas de la Dian. Esas pruebas las tengo y las vamos a pasar a los Estados Unidos”, declaró.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Luto en Colombia: murió reconocido periodista

Elecciones presidenciales 2026

¿Por qué está en el limbo la participación de Iván Cepeda en las consultas del 8 de marzo?

Animales

Perro arriesgó su vida al perseguir a los cuidadores que lo dejaron abandonado en Santander

Otras Noticias

Estadio El Campín

El Campín, entre millones y polémica: lo que pagan los clubes y lo que cuesta un concierto

El pésimo estado de la gramilla de El Campín va directamente enlazado por la cantidad de conciertos. Acá le contamos cuánto vale alquilarlo.

Yeison Jiménez

Decisión judicial del equipo de Yeison Jiménez pone fin a homenaje: así lo anunciaron

Una acción judicial del equipo y la familia de Yeison Jiménez obligó a que un importante homenaje llegara a su final.

Donald Trump

Este es el mensaje con el que Donald Trump quiso recordar su encuentro con Gustavo Petro en la Casa Blanca

Dólar

¡Cambio NOTABLE en el precio del dólar en el cierre de HOY 3 de febrero tras reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump!

Cuidado personal

El té que combate las arrugas del rostro al producir colágeno de forma natural