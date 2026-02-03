Nacional vs. América: fecha, hora y canal para ver en vivo

La cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026 tendrá uno de sus platos fuertes este miércoles 4 de febrero, cuando Atlético Nacional y América de Cali se enfrenten en un nuevo capítulo de uno de los clásicos más importantes y tradicionales del fútbol colombiano. El compromiso se disputará en el estadio Atanasio Girardot, escenario que espera una gran asistencia para un duelo que siempre despierta expectativa por historia, rivalidad y actualidad deportiva.

Verdolagas y escarlatas llegan al choque en contextos distintos, tanto en ritmo de competencia como en posiciones de la tabla, lo que añade un atractivo especial a un partido que suele ser impredecible, más allá del momento que atraviese cada equipo.

Atlético Nacional busca ritmo y regularidad en el torneo

Atlético Nacional afrontará este clásico en una situación particular, ya que apenas disputará su segundo partido en la Liga BetPlay 2026. El conjunto antioqueño ha tenido que aplazar dos encuentros en el inicio del campeonato, lo que le ha impedido tomar continuidad y ritmo competitivo frente a otros rivales que ya acumulan varias fechas en disputa.

Hasta el momento, el equipo ‘verdolaga’ suma tres puntos, producto de su único partido jugado, y sabe que un resultado positivo ante América no solo le permitiría escalar posiciones, sino también enviar un mensaje de autoridad en su casa. El cuerpo técnico es consciente de que la falta de regularidad en el calendario puede pasar factura, por lo que este compromiso se presenta como una oportunidad clave para afianzarse futbolísticamente.

Además, jugar en el Atanasio Girardot representa un respaldo importante para Nacional, que buscará apoyarse en su localía y en el impulso de su hinchada para imponer condiciones desde el inicio.

América de Cali quiere ratificar su buen arranque

Por su parte, América de Cali llega con mayor rodaje y confianza. El equipo escarlata ya ha disputado tres fechas y acumula siete puntos, una campaña que lo ubica en la cuarta posición de la tabla, consolidándolo como uno de los protagonistas en este arranque del torneo.

El conjunto vallecaucano ha mostrado solidez, equilibrio y eficacia en las primeras jornadas, aspectos que intentará sostener en Medellín ante un rival históricamente complejo. Un triunfo como visitante no solo reforzaría su buen momento, sino que también lo mantendría en la parte alta de la clasificación.

El encuentro entre Atlético Nacional y América de Cali se jugará a partir de las 8:00 p.m. y podrá verse exclusivamente por la señal de Win Sports +. Un clásico con historia, presente y mucho en juego, que promete emociones fuertes en una nueva noche de Liga BetPlay.