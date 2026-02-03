SOAT en Colombia tendría cambio drástico para este 2026: ley busca modificar esto

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), una de las pólizas más polémicas y discutidas en el país por sus constantes ajustes tarifarios, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán legislativo. Sin embargo, en esta ocasión la discusión no gira únicamente en torno a su costo, sino a una importante modificación en sus beneficios que cambiaría la naturaleza del seguro tal como lo conocemos.

Bajo el nombre de “Ley Huellas Vivas”, un proyecto de ley radicado recientemente en el Congreso de la República propone que el SOAT incorpore un nuevo servicio esencial: la cobertura obligatoria para la atención médica y veterinaria de animales que resulten heridos en accidentes de tránsito.

A lo largo de los años, el SOAT ha sido diseñado exclusivamente para proteger la integridad física de las personas (conductores, pasajeros y peatones).

Hasta el día de hoy, si un perro, un gato o un animal de la fauna silvestre es atropellado en las vías nacionales, el seguro no asume ningún costo de su atención, dejando esta responsabilidad en manos de fundaciones, ciudadanos solidarios o los mismos propietarios, quienes muchas veces carecen de los recursos para cirugías de emergencia.

¿Qué cambiaría puntualmente en el SOAT?

De aprobarse esta iniciativa, el SOAT pasaría a cubrir:

Atención médica veterinaria de urgencias.

Procedimientos quirúrgicos y suministro de medicamentos.

Gastos de transporte y movilización de los animales heridos a centros asistenciales especializados.

El argumento central del proyecto se basa en la ley que reconoce a los animales como seres sintientes. Según los ponentes de la iniciativa, es contradictorio que el Estado los reconozca con derechos, pero los deje desamparados en el escenario de mayor riesgo: las carreteras.

Esta noticia llega en un momento de ajustes para el sistema. Para este año 2026, la Superintendencia Financiera ya había anunciado incrementos diferenciales: un alza del 5 % para motocicletas y una relativa estabilidad (con incrementos mínimos del 0,38 %) para vehículos particulares.

Por ahora, el proyecto debe superar los debates reglamentarios en el Senado y la Cámara. De ser sancionado, las aseguradoras tendrían que adaptar sus portafolios para incluir este servicio adicional que, sin duda, representa un avance en términos de ética y responsabilidad vial en el país.