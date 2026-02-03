Video | Candidata a la Cámara por Bogotá denunció audio en el que prometen abusarla y asesinarla

La denuncia fue hecha por Sofía Araujo, candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá, quien aseguró estar siendo amenazada de violación y asesinato por un sujeto que la contactó directamente a su teléfono personal.

Las amenazas no solo incluyen intimidaciones verbales, sino también mensajes con contenido pornográfico y audios en los que el agresor describe de forma directa lo que, según él, le haría antes de matarla.

Uno de los audios enviados al celular de la candidata contiene la siguiente frase:

Le juro por mi madre que antes de matarla le pego una violada y ahí sí la asesino, oyó sapa, hija de puta.

Así ocurrieron los hechos

Según relató la propia Araujo, el acoso comenzó cuando se desplazaba en un taxi, luego de cumplir actividades propias de su campaña política, tras salir de una reunión. En ese momento, un hombre empezó a escribirle a su número personal.

Iba yo en un taxi normal, como siempre, haciendo mi campaña dignamente, saliendo de una reunión política y me escribe un sujeto a mi teléfono personal mandándome pornografía, amenazándome que me iba a violar y que me iba a matar.

La candidata explicó que el agresor no solo la intimidó, sino que buscó amedrentarla, sembrarle miedo y hacerla sentir vulnerable por el hecho de ser mujer y estar en la política.

Uno no entiende el dolor de una situación como estas hasta que lo vive en carne propia.

El sujeto le hace videollamadas y muestra su cara mientras la acosa

En su declaración aseguró que miles de mujeres han vivido situaciones similares de violencia sexual y de género, y recordó que muchas no han sobrevivido para contarlo.

Historias de miles de mujeres que han tenido que pasar por situaciones de violencia sexual y de género y algunas no han vivido para contarlo.

La candidata sostuvo que el hombre que la amenaza actúa convencido de que no le pasará nada, amparado en la impunidad. Según dijo, el agresor cree que puede intimidarla sin consecuencias por tratarse de una mujer que hace política en la calle.

Este hombre no se responde porque siente que está protegido por la impunidad y cree que por ser mujer y estar en la política soy un blanco fácil y se equivoca.

Araujo fue enfática en señalar que hacer campaña no puede convertirse en una condena ni en una amenaza contra la vida. Recalcó que no se dejará intimidar y que continuará en las calles.

Hacer política en la calle no puede ser un riesgo de muerte.

La candidata reiteró su decisión de no callar y de no permitir que el miedo la saque del escenario político.

Soy candidata a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático y a mí no me van a amedrentar, no me voy a callar y no lo voy a tolerar.

Candidata a la Cámara pidió protección tras denuncias de acoso

En su pronunciamiento, Araujo lanzó un mensaje directo al Gobierno del presidente Gustavo Petro, al que le exigió garantías y protección como mujer, cuestionando si se esperará una tragedia para actuar:

Al gobierno Petro, que tanto habla de igualdad, le exijo garantías y protección como mujer.

También advirtió sobre el riesgo que enfrentan quienes hacen oposición política y aseguró que no se puede permitir el silencio forzado.

A la oposición no se le silencia.

Además, exigió respuestas inmediatas de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, asegurando que el hombre que la amenaza representa un peligro real.

Este psicópata tiene que estar en la cárcel, no puede estar en la calle.

Finalmente, reiteró que seguirá denunciando, legislando y actuando para que este tipo de hechos no queden impunes: