Atención: se siguen reportando temblores en Colombia HOY 3 de febrero de 2026

El Servicio Geológico Colombiano ha detectado más de 10 temblores durante este 3 de febrero de 2026.

Estos movimientos se han registrado desde las primeras horas de la madrugada y el más reciente, con corte hasta las 7:45 de la noche, fue a las 6:18 de la tarde.

¿En qué zonas fueron los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 3 de febrero de 2026

6:18 p.m.

Epicentro: La Celia, Risaralda.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 134 kilómetros.

Estos han sido los otros temblores que se han registrado en Colombia hoy 3 de febrero de 2026

12:09 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 7 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 12 de Ubaté (Cundinamarca).

1:42 a.m.

Epicentro: Ventaquemada, Boyacá.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Ventaquemada (Boyacá), a 11 de Turmequé (Boyacá) y a 13 de Villapinzón (Cundinamarca).

2:18 a.m.

Epicentro: Dagua, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 92 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Dagua (Valle del Cauca), a 25 de La Cumbre (Valle del Cauca) y a 33 de Restrepo (Valle del Cauca).

2:24 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

2:47 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

3:02 a.m.

Epicentro: Cucaita, Boyacá.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 151 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Cucaita (Boyacá), a 6 de Samacá (Boyacá) y a 8 de Sora (Boyacá).

5:40 a.m.

Epicentro: 2.2.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

5:55 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

8:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 17 de Villanueva (Santander).

9:56 a.m.

Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 41 kilómetros.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Dagua (Valle del Cauca), a 35 de Cali (Valle del Cauca) y a 38 de Jamundí (Valle del Cauca).

10:08 a.m.

Epicentro: Maicao, La Guajira.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 78 kilómetros.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Maicao (La Guajira), a 26 de Albania (La Guajira) y a 55 de Sinamaica (Zulia, Venezuela).

10:29 a.m.

Epicentro: El Cairo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 128 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de El Cairo (Valle del Cauca), a 9 de Argelia (Valle del Cauca) y a 18 de Versalles (Valle del Cauca).

11:25 a.m.

Epicentro: región fronteriza de Colombia y Venezuela.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 41 kilómetros de La Jagua de Ibirico (Cesar), a 49 de Becerril (Cesar) y a 60 de Chiriguaná (Cesar).

12:27 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

12:54 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

2:07 p.m.

Epicentro: Páramo, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 131 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Páramo (Santander), a 7 de Confines (Santander) y a 9 de Ocamonte (Santander).

4:01 p.m.

Epicentro: Aratoca, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 153 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Cepitá (Santander), a 10 de Aratoca (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).

5:24 p.m.

Epicentro: Frontino, Antioquia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Frontino (Antioquia), a 14 de Cañasgordas (Antioquia) y a 17 de Abriaquí (Antioquia).