Rodrigo Lara será el ministro del Interior del gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella continúa conformando el equipo que l acompañará durante su mandato 2026 - 2030.

En los últimos minutos confirmó que Rodrigo Lara Restrepo asumirá el cargo de ministro del Interior.

El anuncio fue realizado por el propio mandatario electo a través de su cuenta de X.

Abelardo de la Espriella anunció a Rodrigo Lara como su ministro del Interior

A través de una publicación en la red social X, Abelardo de la Espriella presentó oficialmente a Rodrigo Lara como el nuevo ministro del Interior de su gobierno.

En el mensaje hizo un recorrido por la trayectoria del dirigente político, resaltando que ha sido emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción.

Asimismo, destacó que, pese a haber sido víctima de la violencia, nunca dejó de trabajar por el país ni renunció a sus principios.

El que NUNCA, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su Patria; el que NUNCA renunció a sus principios; el que NUNCA dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad; el que NUNCA ha dejado de combatir a los corruptos.

¿Qué mensaje envió Abelardo de la Espriella tras el nombramiento?

En la misma publicación, De la Espriella aseguró que el nombramiento de Rodrigo Lara representa una apuesta por un gobierno enfocado en la institucionalidad y la lucha contra la corrupción.

Además, afirmó que durante su administración no habrá espacio para acuerdos ocultos.

Rodrigo Lara Restrepo, Ministro del Interior de la Patria Milagro. Nunca más transacciones. Nunca más pactos ocultos. Nunca más corrupción. Bienvenidos a la era de la armonía, la transparencia y las grandes reformas sociales. Hoy más que nunca, firme con la institucionalidad y ¡Firme por la Patria!

Con la designación de Rodrigo Lara al frente del Ministerio del Interior, Abelardo de la Espriella continúa revelando los nombres que harán parte de su gabinete para el periodo presidencial 2026-2030.