CANAL RCN
Colombia

Rodrigo Lara será el ministro del Interior del gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente electo hizo el anuncio a través de su cuenta de X, donde destacó la trayectoria política del exsenador.

Foto: @Rodrigo_Lara_/X
Foto: @Rodrigo_Lara_/X

Noticias RCN

junio 26 de 2026
09:05 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente electo Abelardo de la Espriella continúa conformando el equipo que l acompañará durante su mandato 2026 - 2030.

En los últimos minutos confirmó que Rodrigo Lara Restrepo asumirá el cargo de ministro del Interior.

Video | Hombre fue asesinado a puñaladas tras un acto de intolerancia vial en Bogotá
RELACIONADO

Video | Hombre fue asesinado a puñaladas tras un acto de intolerancia vial en Bogotá

El anuncio fue realizado por el propio mandatario electo a través de su cuenta de X.

Abelardo de la Espriella anunció a Rodrigo Lara como su ministro del Interior

A través de una publicación en la red social X, Abelardo de la Espriella presentó oficialmente a Rodrigo Lara como el nuevo ministro del Interior de su gobierno.

En el mensaje hizo un recorrido por la trayectoria del dirigente político, resaltando que ha sido emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción.

Asimismo, destacó que, pese a haber sido víctima de la violencia, nunca dejó de trabajar por el país ni renunció a sus principios.

El que NUNCA, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su Patria; el que NUNCA renunció a sus principios; el que NUNCA dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad; el que NUNCA ha dejado de combatir a los corruptos.

 

¿Qué mensaje envió Abelardo de la Espriella tras el nombramiento?

En la misma publicación, De la Espriella aseguró que el nombramiento de Rodrigo Lara representa una apuesta por un gobierno enfocado en la institucionalidad y la lucha contra la corrupción.

¿Sumaron o restaron? Así cambiaron los votos tras el escrutinio final de las presidenciales
RELACIONADO

¿Sumaron o restaron? Así cambiaron los votos tras el escrutinio final de las presidenciales

Además, afirmó que durante su administración no habrá espacio para acuerdos ocultos.

Rodrigo Lara Restrepo, Ministro del Interior de la Patria Milagro. Nunca más transacciones. Nunca más pactos ocultos. Nunca más corrupción. Bienvenidos a la era de la armonía, la transparencia y las grandes reformas sociales. Hoy más que nunca, firme con la institucionalidad y ¡Firme por la Patria!

Con la designación de Rodrigo Lara al frente del Ministerio del Interior, Abelardo de la Espriella continúa revelando los nombres que harán parte de su gabinete para el periodo presidencial 2026-2030.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Búho orejudo apareció dentro de una mula en un parqueadero en Soacha: ¿cómo llegó ahí y qué pasó con él?

Artistas

Luto en la música popular colombiana: se confirmó fallecimiento de reconocido cantante

Venezuela

Donaciones para Venezuela: estos son los canales oficiales de la Cruz Roja Colombiana

Otras Noticias

Dólar

Dólar hoy en Colombia: así abrió este viernes 26 de junio por debajo de los $ 3.500

Entérese en cuánto abrió el dólar en la mañana de este viernes 26 de junio.

Venezuela

Se duplica la cifra de muertos en Venezuela en menos de 48 horas: esto dijo Delcy Rodríguez

Cada vez son más devastadoras las consecuencias del doble terremoto que sacudió a Venezuela este 24 de junio. En menos de dos días la cifra de muerto se duplicó.

Atlético Nacional

Nacional tendría listo a su nuevo técnico: un viejo conocido que despierta ilusión

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 26 de junio de 2026

Invima

Ojo: Invima prohibió supuestos medicamentos para perder peso promocionados por 'influencers'