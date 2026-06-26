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“Una gran fuerza, más unida que nunca”: Cepeda y Petro en reunión tras elecciones

El presidente informó que sus luchas, con la paz, la vida y la libertad como ejes, seguirán en pie.

Foto: Gustavo Petro / Facebook
Foto: Gustavo Petro / Facebook

Noticias RCN

junio 26 de 2026
06:18 p. m.
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El presidente Gustavo Petro y el excandidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, se reunieron el viernes 26 de junio, por primera vez, desde las elecciones de segunda vuelta.

El encuentro ocurrió en la Casa de Nariño, como quedó registrado en las redes sociales del mandatario.

Junto a fotografías con Cepeda y piezas de arte, como la "Paloma de la Paz", del maestro Fernando Botero, Petro indicó: “Somos una gran fuerza política, más unida que nunca”.

Y también señaló que sus luchas, con la paz, la vida y la libertad, como ejes, continuarán durante el próximo Gobierno de Abelardo de la Espriella que, el día anterior, recibió su credencial como presidente electo para el periodo 2026 – 2030, de manos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Pacto Histórico explicó que viene una “nueva etapa” para el partido

Antes de la reunión entre Petro y Cepeda, el Pacto Histórico anunció una nueva etapa para construir una estrategia política que permita la transformación democrática de Colombia.

En consecuencia, llamaron a sus sectores sociales y políticos a formar un frente amplio por la vida, la democracia, las reformas sociales, la soberanía, la paz y la protección del medio ambiente.

Mientras, prometieron organizarse para “consolidar un trabajo legislativo y de control político” articulado, antes de su primera Gran Convención Nacional del Frente Amplio por la Vida.

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Cepeda aceptó ir al Senado como oposición al gobierno de De la Espriella:

En la tarde del miércoles, 24 de junio, previo a retomar la audiencia de escrutinio nacional, Cepeda hizo llegar un documento al CNE en el que expresaba su “voluntad de ejercer el derecho a la oposición y ocupar una curul en el Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1909 del 2018”.

Horas antes, aceptó los resultados de las elecciones de segunda vuelta e informó que emprendería un nuevo recorrido por los territorios de Colombia para “escuchar, dialogar y construir” la gran alianza por la vida.

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