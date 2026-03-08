Presidente Petro dice que el país llega a elecciones de manera pacífica e insiste en desarrollar un software propiedad del Estado

El presidente de la República, Gustavo Petro, dio inicio a la jornada electoral del domingo, 8 de marzo, desde la Plaza de Bolívar, indicando que el país llega a la jornada “para escoger al Congreso de la República, Senado y Cámara, de una manera pacífica, dentro de las limitaciones que tiene Colombia en algunas regiones en medio de un conflicto armado, desatado por el control de economías ilícitas que dependen de demandas mundiales”.

Pese a las advertencias realizadas por la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral (MOE) y la ONU los últimos días, explicó que las amenazas detectadas “no dañan la posibilidad de una justa, competitiva, entre diversas posiciones políticas en el país. Podemos decir que hemos llegado a este día en relativa paz”.

Presidente pone en duda el sistema electoral:

A pesar de que el viernes, 13 de marzo, en audiencia pública, se evaluará una medida cautelar que obligaría al mandatario a dejar de poner en duda el sistema electoral, en su discurso se mantuvo en las acusaciones que ha estado realizando en redes sociales:

“He hecho públicas mis afirmaciones de las que no me retracto (…) Registrador Nacional, desde el 2018 no se aplica la orden dada por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, ya completamos ocho años y lo he repetido una y otra vez cuando he sido partícipe de estas justas como candidato y como senador (…) Tenemos un código electoral hecho, aprobado hace décadas, con tecnologías anacrónicas, completamente superadas”.

Según dijo, esto “implica un salto que hay que dar, tanto en el Congreso, como en la justicia colombiana, como en los órganos electorales. La orden del consejo electoral es que la ciudadanía pueda auditar técnicamente, lo que implica varios días, el código fuente de escrutinio, de preconteo”.

¿Un nuevo software?

Antes de las elecciones, el presidente advirtió en su cuenta de la red social X que el software de ASD, filial de Thomas Greg & Sons, utilizado en las elecciones de 2012 y 2022, es poco confiable e, incluso, señaló que tendría pruebas de fraude en las elecciones realizadas hace cuatro años.

“El Consejo de Estado en Sala Plena en el año 2018 dijo: es vulnerable y ordenó un software propiedad del Estado”, dijo, justo antes de ordenar “al Congreso de la República el código electoral moderno” y “a los órganos de control que tengamos un código fuente en propiedad del Estado y listo para auditar técnicamente. Un software, dos o tres, los que sean necesarios, propiedad del Estado y no una tercerización privada, que se ejerce desde el 2007, de los resultados de Colombia. No es lo más decente en una justa electoral. No tercerizar las elecciones en manos de un monopolio tecnológico”.