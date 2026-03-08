Colombia elige nuevo Congreso en una jornada clave antes de las presidenciales de 2026

Colombia vive este domingo una nueva jornada electoral en la que los ciudadanos eligen a los integrantes del próximo Congreso, en unos comicios que servirán como termómetro político antes de las elecciones presidenciales de 2026. La votación comenzó a las 8:00 a. m. y se extenderá hasta las 4:00 p. m., con más de 41 millones de colombianos habilitados para elegir a 285 congresistas entre Senado y Cámara.

La apertura oficial de la jornada se realizó en la Plaza de Bolívar de Bogotá con la presencia del presidente Gustavo Petro y las autoridades electorales, quienes invitaron a los ciudadanos a participar masivamente en las urnas.

Estos comicios tienen una importancia estratégica para el futuro político del país, pues definirán la correlación de fuerzas en el Legislativo justo antes de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Los aliados del actual gobierno buscan fortalecer su presencia en el Congreso para respaldar las reformas impulsadas por la administración Petro, mientras sectores de derecha intentan recuperar el terreno perdido en las elecciones de 2022.

Un Congreso clave para el futuro político

Durante el actual mandato presidencial, el Congreso ha tenido un papel determinante en la aprobación y bloqueo de varias de las iniciativas del Gobierno. Aunque algunas reformas impulsadas por el Ejecutivo lograron avanzar, otras propuestas clave —como cambios estructurales al sistema de salud o una reforma fiscal para aumentar impuestos— fueron rechazadas por el Legislativo en la etapa final del mandato.

El debate sobre el balance del Congreso se ha trasladado a la opinión pública. Mientras algunos ciudadanos consideran que el Legislativo ha frenado reformas que consideran perjudiciales, otros creen que se necesita un Congreso más alineado con el Gobierno para garantizar la continuidad de los cambios propuestos.

La izquierda, encabezada por el senador Iván Cepeda, busca mantener el rumbo político iniciado en 2022. Cepeda aparece como uno de los favoritos en las encuestas presidenciales y ha señalado que, para avanzar en las reformas sociales y económicas, será necesario contar con un Congreso afín.

En contraste, sectores de oposición consideran que el próximo Legislativo debe ejercer mayor control al Ejecutivo y evitar lo que califican como reformas perjudiciales para el país.

La derecha busca recuperar terreno

Los partidos de derecha también ven en estas elecciones una oportunidad para recuperar su influencia política. Entre sus figuras más representativas aparece el expresidente Álvaro Uribe, quien aspira nuevamente al Senado con el objetivo de movilizar a los votantes que respaldaron sus políticas de seguridad durante su gobierno.

Uribe ha sido uno de los críticos más fuertes de la estrategia de “paz total” impulsada por el gobierno Petro, que busca negociar con distintos grupos armados ilegales.

La jornada electoral se desarrolla además en un contexto de tensiones políticas y preocupaciones por la seguridad, luego de que durante la campaña electoral del año pasado fuera asesinado el senador de derecha Miguel Uribe Turbay, quien aspiraba a convertirse en candidato presidencial.

El nuevo Congreso asumirá funciones el próximo 20 de julio, apenas semanas antes de la posesión del próximo presidente de Colombia, lo que convierte estas elecciones legislativas en un paso decisivo para definir el rumbo político del país en los próximos años.