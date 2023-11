Presidente Gustavo Petro no autorizará el aumento de altos salarios públicos para el 2024

Desde Cartagena, en el Congreso Nacional de la Infraestructura, el presidente Gustavo Petro anunció que congelará para el año 2024 el aumento de los altos salarios públicos, esto para favorecer el gasto público.

“No sé cómo, pero el año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público de Colombia, sería un suicidio económico y son en las tres ramas del poder público, en las entidades descentralizadas, etcétera”, afirmó el presidente Petro en medio de su discurso.

El mandatario tomó la decisión debido al anuncio de la Corte Constitucional que tumbó el parágrafo uno del artículo 19 de la reforma tributaria con el cual el Gobierno prohibía la deducción de las regalías para las industrias extractivistas.

“Nos tocó dadas estas decisiones el congelamiento de los altos salarios del país, que ayudará, en parte, porque no alcanza la cifra de $6,5 billones”, afirmó Petro en su discurso.

Suspender trámites de proyectos en el Congreso

El presidente Petro aseguró que, dependiendo de los gastos y prioridades del Gobierno, se definirá si habrá que suspender proyectos que se estén tramitando en el Congreso de la República. Además, también se evaluarían los gastos en costos de funcionamiento.

“Lo otro es gastos de funcionamiento que no afecten las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y ojalá no tengamos que llegar a aplazar, y esto tiene que ver con el Congreso a aplazar decisiones no prioritarias en la inversión pública del país. Será el orden, ya veremos si lograr cubrir el hueco forjado prácticamente a dos meses del inicio del año”, afirmó el presidente.

Impacto para el Gobierno decisión de la Corte

El mandatario colombiano se pronunció en específico a la decisión de la Corte y aseguró que esta generará un impacto grande en el 2024.

“Eso tiene un impacto el año entrante, ni más, ni menos, quita 6,5 billones de pesos de ingresos del año entrante, eso tiene un impacto que indudablemente es para mí, la responsabilidad de saber qué hacemos porque coincide con que se cobra la primera cuota del crédito flash, fuimos el único país que lo hizo en el mundo”, afirmó Petro.