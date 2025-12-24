CANAL RCN
Colombia Video

El buque ARC Simón Bolívar arriba a Valparaíso tras 19 días de navegación

En medio de las labores, la tripulación recibió mensajes sorpresa de sus familias desde Colombia, que fueron transmitidos como saludo navideño.

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
03:11 p. m.
Tras casi tres semanas en alta mar, el buque escuela ARC Simón Bolívar llegó en la madrugada del 24 de diciembre a la costa de Valparaíso, su primer puerto internacional en la actual travesía.

La embarcación, conocida como “la casa de los leopardos marinos”, fondeó a unos 800 metros del muelle, marcando el esperado reencuentro de la tripulación con tierra firme.

El arribo se produjo alrededor de las 6 de la mañana, en medio de un mar tranquilo y un amanecer radiante que acompañó la emoción de los marinos. “Es muy raro después de tanto tiempo volver a ver tierra, nos sentimos muy contentos”, expresaron algunos tripulantes al observar la costa chilena tras 19 días de navegación continua.

Jornada de aseo al buque ARC Simón Bolívar

La jornada, sin embargo, comenzó con labores de mantenimiento. Escobas, jabón y música fueron protagonistas de la primera tarea del día: baldear la cubierta para retirar la sal acumulada durante la travesía y preservar la pintura del buque. “Hoy me tocó hacer aseo, pero esta es mi casa por tres meses, toca colaborar”, comentó uno de los marineros, recordando que mientras en Colombia se preparan las novenas y aguinaldos, ellos celebran la Navidad en altamar.

Una Navidad en Valparaíso, Chile

El desembarco en Valparaíso no solo representa una pausa para recargar energías, sino también la oportunidad de fortalecer la disciplina y el espíritu de camaradería. En medio de las labores, la tripulación recibió mensajes sorpresa de sus familias desde Colombia, que fueron transmitidos como saludo navideño. “Gracias por permitirnos estar más cerca de nuestras familias pese a los kilómetros de distancia”, dijo emocionada una oficial al escuchar la voz de sus padres y hermanos.

La celebración navideña a bordo incluyó novena, cena, buñuelos y música, replicando las tradiciones colombianas en un puerto extranjero. “Estamos lejos de casa, pero seguimos siendo familia”, señalaron los marinos, quienes permanecerán en Valparaíso antes de continuar con su itinerario internacional.

