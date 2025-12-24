CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Violento asalto a droguería en Sabana de Torres: delincuentes se llevaron millonaria suma

Las autoridades confirmaron que los responsables ya fueron identificados y que no serían residentes de Sabana de Torres.

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
03:29 p. m.
Las cámaras de seguridad de una droguería en Sabana de Torres, Santander, registraron impactantes imágenes de un violento asalto perpetrado por tres hombres armados, quienes intimidaron a las trabajadoras y se llevaron cerca de 10 millones de pesos en efectivo.

En el video se observa cómo los delincuentes ingresan al establecimiento, apuntan con pistolas a dos empleadas, las hacen caer al suelo y proceden a despojarlas del dinero.

El hecho generó alarma entre comerciantes y habitantes de la zona, que recuerdan que hace algunos meses se habían reportado situaciones similares de extorsión y hurto en el municipio.

Responsables del hurto en Sabana de Torres ya fueron identificados

Las autoridades confirmaron que los responsables ya fueron identificados y que no serían residentes de Sabana de Torres, sino personas provenientes de otras regiones del Magdalena Medio que llegan a delinquir en el municipio. Según la Policía, los asaltantes habrían contado con información previa sobre los movimientos de seguridad en el sector, lo que facilitó la ejecución del robo.

Por su parte, la Policía Nacional aseguró que se adelantan operativos para dar con el paradero de los responsables y reforzar la vigilancia en los establecimientos comerciales.

Asesinato a un hombre dentro de una barbería en Sabana de Torres

El pasado 20 de diciembre, sicarios llegaron a una barbería ubicada sobre la carrera 13 con calles 13 y 14. Hombres armados le dispararon a un hombre identificado como Antony Castillo, quien se cortaba el pelo cuando fue víctima de sicariato.

Este nuevo caso se suma a la preocupación de los habitantes de Sabana de Torres, quienes piden mayor presencia policial y medidas efectivas para frenar la llegada de bandas delincuenciales que afectan la economía local y la seguridad ciudadana.

