CANAL RCN
Deportes

Tulio Gómez confirmó cuánto dinero recibió América de Cali por Harold Santiago Mosquera

El jugador tenía acordada su llegada al América de Cali tras salir de Independiente Santa Fe, pero incumplió con su palabra.

Harold Santiago Mosquera América de Cali
FOTO: Santiago Mosquera - IG

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
11:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Harold Santiago Mosquera fue anunciado como nuevo jugador de Cerro Porteño de Paraguay. El extremo de 30 años, quien salió como agente libre de Independiente Santa Fe, tenía un preacuerdo con América de Cali para la temporada 2026, pero terminó incumpliendo con lo pactado.

Harold Santiago Mosquera no se guardó nada: esta fue la razón por la que no llegó a Millonarios
RELACIONADO

Harold Santiago Mosquera no se guardó nada: esta fue la razón por la que no llegó a Millonarios

En América lo esperaban para la pretemporada, pero debido a que incumplió con el acuerdo, se vio obligado a pagar una multa que va directamente a las arcas del cuadro vallecaucano. Aunque se rumoró mucho sobre el valor, ya fue confirmado oficialmente.

Esto recibió América de Cali por Harold Santiago Mosquera

La cifra fue revelada por el máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez, en diálogo con Caracol Radio. Señaló que fueron 200.000 dólares, dejando claro que ese fue el precio pactado con el jugador en caso de que apareciera una oferta superior.

Sin embargo, Gómez confesó que cuando estaban en negociaciones con el extremo, esperaba fijar un valor más alto para blindarlo, pero al final se quedó en la cifra mencionada. "Él dijo pónganme 200, eso no es que yo le ponía 1 millón o dos millones".

Tulio Gómez y el futuro de Cristian Barrios

Ante la caída del fichaje de Harold Santiago Mosquera, en América de Cali no quieren soltar a Cristian Barrios, quien tiene ofertas de varios clubes del fútbol colombiano, pero tiene el respaldo de directivas y cuerpo técnico para su continuidad.

Harold Santiago Mosquera fue presentado oficialmente por su nuevo equipo
RELACIONADO

Harold Santiago Mosquera fue presentado oficialmente por su nuevo equipo

En esta misma entrevista comentó. "Ha habido ofertas, pero no satisfacen nuestras expectativas. A David González le encanta Barrios. Junior ofreció, Nacional y Bucaramanga".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Alarmas en Atlético Nacional: podría perder una figura más aparte de Marino Hinestroza

Fútbol internacional

Tragedia: murió futbolista mientras que disfrutaba de sus vacaciones

Mercado de Fichajes

Oficial: anunciaron el primer refuerzo de Junior de Barranquilla para la Copa Libertadores 2026

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Atento: ¡tembló más de cinco veces en Colombia hoy 24 de diciembre de 2025!

¿De cuánto han sido las magnitudes? El Servicio Geológico Colombiano ya se pronunció.

Literatura

“Esencialmente tú”: el libro que propone un liderazgo auténtico y humano

Durante años, el mundo empresarial ha promovido una idea casi incuestionable: para liderar hay que endurecerse.

Transmilenio

Adiós a las filas: presentaron nueva forma para recargar tarjeta TuLlave en Bogotá

Rusia

Colombiano fue condenado a 19 años de prisión en Rusia por combatir del lado de Ucrania

Viral

“Son una bomba”: buñuelos causan quemaduras de segundo grado en jóvenes de Bogotá