Tulio Gómez confirmó cuánto dinero recibió América de Cali por Harold Santiago Mosquera

Harold Santiago Mosquera fue anunciado como nuevo jugador de Cerro Porteño de Paraguay. El extremo de 30 años, quien salió como agente libre de Independiente Santa Fe, tenía un preacuerdo con América de Cali para la temporada 2026, pero terminó incumpliendo con lo pactado.

En América lo esperaban para la pretemporada, pero debido a que incumplió con el acuerdo, se vio obligado a pagar una multa que va directamente a las arcas del cuadro vallecaucano. Aunque se rumoró mucho sobre el valor, ya fue confirmado oficialmente.

Esto recibió América de Cali por Harold Santiago Mosquera

La cifra fue revelada por el máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez, en diálogo con Caracol Radio. Señaló que fueron 200.000 dólares, dejando claro que ese fue el precio pactado con el jugador en caso de que apareciera una oferta superior.

Sin embargo, Gómez confesó que cuando estaban en negociaciones con el extremo, esperaba fijar un valor más alto para blindarlo, pero al final se quedó en la cifra mencionada. "Él dijo pónganme 200, eso no es que yo le ponía 1 millón o dos millones".

Tulio Gómez y el futuro de Cristian Barrios

Ante la caída del fichaje de Harold Santiago Mosquera, en América de Cali no quieren soltar a Cristian Barrios, quien tiene ofertas de varios clubes del fútbol colombiano, pero tiene el respaldo de directivas y cuerpo técnico para su continuidad.

En esta misma entrevista comentó. "Ha habido ofertas, pero no satisfacen nuestras expectativas. A David González le encanta Barrios. Junior ofreció, Nacional y Bucaramanga".