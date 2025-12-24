CANAL RCN
Colombia Video

Impresionante incendio en hostal de Neiva dejó un saldo de tres fallecidos a pocas horas de Navidad

Las llamas salieron del segundo piso del edificio.

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
03:12 p. m.
Un trágico incendio en un hostal en la Plaza de San Pedro, centro de Neiva; dejó tres personas muertas y una herida durante la madrugada del 24 de diciembre. El siniestro también causó el fallecimiento de dos perros.

Según contaron los testigos, un huésped habría iniciado el fuego de manera intencional en una de las habitaciones. El responsable presuntamente cometió esto en el baño, pero las llamas se extendieron en cuestión de minutos.

Sobrevivientes hablaron

La tragedia se desató mientras los huéspedes descansaban. Yurani Bedoya, una de las sobrevivientes, narró los momentos de angustia: “La gente estaba gritando afuera y nosotros estábamos dormidos adentro y no entendíamos, escuchamos que gritaban”.

Ante la imposibilidad de escapar por las vías convencionales, cinco personas que se encontraban en el segundo piso, incluida una menor de edad; se vieron obligadas a saltar desde el balcón para salvar sus vidas.

El Cuerpo de Bomberos de Neiva acudió de manera oportuna al lugar de los hechos, logrando controlar las llamas e impidiendo que el fuego se extendiera a otros establecimientos comerciales ubicados en el sector.

Dos perros también murieron

La rápida intervención de los equipos de emergencia fue crucial para evitar una tragedia de mayores proporciones. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del incendio y recopilando testimonios de los sobrevivientes para esclarecer los hechos.

El hostal queda ubicado en la calle 6 #1H-41 y el incendio comenzó en el segundo piso. El reporte oficial apunta que la llamada de emergencia se hizo casi a las 4:30 a.m. Con respecto a los fallecidos, se supo que la causa fue por inhalación de monóxido de carbono.

Para controlar las llamas, se necesitó de dos máquinas extintoras y una camioneta. Además, la infraestructura del segundo piso quedó completamente destruida.

