Presidente Petro y sus constantes incumplimientos: “Extraños hacen mi agenda”

Constantemente se hacen públicas las críticas contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por incumplir con diferentes compromisos de sus agendas. Al mandatario ya le han contabilizado por lo menos 84 inasistencias a eventos públicos u otras responsabilidades; además, retardos bastantes importantes en sus horas de llegada.

De acuerdo con la ley colombiana, el presidente no tiene por qué dar explicaciones sobre sus incumplimientos de agenda y hasta el momento nunca las ha dado. Sin embargo, las críticas desde diferentes sectores políticos, económicos y sociales han recaído sobre la figura del mandatario Petro por sus frecuentes incumplimientos.

Le puede interesar: Laura Sarabia será la nueva directora del Departamento de Prosperidad Social

La cantidad de compromisos a los que Gustavo Petro se había comprometido con asistir y no lo hizo, ha hecho sacar diferentes ideas a la oposición sobre lo que tal puede estar ocurriendo con el presidente. Tanto así, que algunos se han atrevido a señalar que el mandatario estaría sufriendo problemas de salud y por eso la frecuencia con la que cancela sus responsabilidades o agenda pública.

De esta manera, el presidente Petro se refirió a sus constantes incumplimientos con la agenda pública y entrevista con Cambio aseguró que no se trata de “nada grave”, pues al principio se trató, según él, “de la experiencia de mi equipo porque se volvían como una maquinita. Eso me ha pasado muchas veces: cuando extraños hacen mi agenda y no yo, es muy difícil”.

“Yo necesito mis equilibrios, el cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores”, agregó, señalando que no ha sido diagnosticado con ninguna enfermedad.

Lo anterior, debido a las declaraciones de Ingrid Betancourt, excandidata a la Presidencia, quien manifestó que Gustavo Petro sufriría de depresión, recordando que lo encontró hace ya muchos años inconsciente en Bélgica durante su exilio.