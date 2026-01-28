CANAL RCN
Colombia Video

Inpec realiza operativos de incautación en 124 penales tras denuncia por red de estafa telefónica en la cárcel de Cómbita

Entre los objetos que los reos escondían al interior de sus celdas se incluyen celulares, armas y drogas camufladas entre alimentos.

Noticias RCN

enero 28 de 2026
01:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde la cárcel La Picota, en Bogotá, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, y el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, coordinaron operativos de incautación en 124 establecimientos carcelarios, a primera hora del miércoles 28 de enero.

Los operativos ocurren luego de que el Gobierno de El Salvador, a través del Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y el presidente, Nayib Bukele, denunciaran en redes sociales que los salvadoreños son víctimas de una red de estafa telefónica, que funcionaría desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

Noticias RCN estuvo presente en uno de los megaoperativos, realizado en uno de los pabellones más custodiados de La Picota, donde fueron requisadas las celdas de 68 privados de la libertad, la mayoría en condición de extraditables.

Director del Inpec advierte que ninguno de los 16 inhibidores de señal instalados en cárceles del país funciona
RELACIONADO

Director del Inpec advierte que ninguno de los 16 inhibidores de señal instalados en cárceles del país funciona

¿Qué encontraron las autoridades?

De acuerdo con las autoridades, fueron encontrados en todo el país más de 1.000 celulares, armas blancas de fabricación artesanal, caletas en los baños y droga camuflada entre alimentos.

“Hemos logrado hacer un operativo, el más grande hasta ahora registrado. 124 centros penitenciarios fueron intervenidos”, destacó el MinJusticia (e), Idárraga.

Según el coronel Gutiérrez, “un promedio de incautaciones en el año son 35.000, pero en este solo operativo, en esta ocasión, incautamos 1.320 celulares”, 480 armas blancas y 1.700 sim cards.

Condenan otra vez al ‘Negro Ober’ por amenazar de muerte a una fiscal en un video desde la cárcel
RELACIONADO

Condenan otra vez al ‘Negro Ober’ por amenazar de muerte a una fiscal en un video desde la cárcel

Ninguno de los inhibidores de señal de las cárceles en Colombia funciona:

El último año, las autoridades iniciaron 1.150 procesos disciplinarios en contra de centros penitenciarios y 404 investigaciones por corrupción.

Además, en diálogo con Noticias RCN, el director del Inpec reveló que ninguno de los inhibidores de señal de las cárceles en Colombia funciona; lo que da fuerza a las denuncias realizadas desde El Salvador:

“Actualmente tenemos 16 establecimientos de orden nacional que tienen bloqueadores instalados, de los cuales seis están activos, pero no están funcionando, y otros 10 se encuentran fuera de servicio”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Huila

¡Indignante! Presunto abusador y asesino de una niña de 10 años podría quedar libre en Huila

Yeison Jiménez

Polémica tras la muerte de Yeison Jiménez: licor con su imagen está circulando sin autorización

Cundinamarca

Formulan cargos contra el Gimnasio Campestre Los Laureles por la muerte de Valeria Afanador: ¿qué viene ahora?

Otras Noticias

Medicamentos

Niña de 9 años está en riesgo de perder un trasplante por falta de medicamentos: su papá fue el donante

La menor hizo un llamado a través de redes sociales para que se le brinden los medicamentos que necesita y no volver a la lista de espera.

Finanzas personales

Fecha en la que se eliminaría retención en la fuente para pagos con tarjetas en Colombia

Se puso en marcha un decreto que elimina la retención de 1,5% de estos pagos.

Epa Colombia

Karol Samantha revela video inédito de la captura de 'Epa Colombia' después de un año

India

India dice tener controlados los casos de Nipah, el virus mortal que se transmite de animales a personas

Teófilo Gutiérrez

Teófilo Gutiérrez aseguró ser mejor que Falcao, Muriel y Bacca