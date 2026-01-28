Inpec realiza operativos de incautación en 124 penales tras denuncia por red de estafa telefónica en la cárcel de Cómbita

Desde la cárcel La Picota, en Bogotá, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, y el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, coordinaron operativos de incautación en 124 establecimientos carcelarios, a primera hora del miércoles 28 de enero.

Los operativos ocurren luego de que el Gobierno de El Salvador, a través del Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y el presidente, Nayib Bukele, denunciaran en redes sociales que los salvadoreños son víctimas de una red de estafa telefónica, que funcionaría desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

Noticias RCN estuvo presente en uno de los megaoperativos, realizado en uno de los pabellones más custodiados de La Picota, donde fueron requisadas las celdas de 68 privados de la libertad, la mayoría en condición de extraditables.

¿Qué encontraron las autoridades?

De acuerdo con las autoridades, fueron encontrados en todo el país más de 1.000 celulares, armas blancas de fabricación artesanal, caletas en los baños y droga camuflada entre alimentos.

“Hemos logrado hacer un operativo, el más grande hasta ahora registrado. 124 centros penitenciarios fueron intervenidos”, destacó el MinJusticia (e), Idárraga.

Según el coronel Gutiérrez, “un promedio de incautaciones en el año son 35.000, pero en este solo operativo, en esta ocasión, incautamos 1.320 celulares”, 480 armas blancas y 1.700 sim cards.

Ninguno de los inhibidores de señal de las cárceles en Colombia funciona:

El último año, las autoridades iniciaron 1.150 procesos disciplinarios en contra de centros penitenciarios y 404 investigaciones por corrupción.

Además, en diálogo con Noticias RCN, el director del Inpec reveló que ninguno de los inhibidores de señal de las cárceles en Colombia funciona; lo que da fuerza a las denuncias realizadas desde El Salvador:

“Actualmente tenemos 16 establecimientos de orden nacional que tienen bloqueadores instalados, de los cuales seis están activos, pero no están funcionando, y otros 10 se encuentran fuera de servicio”.