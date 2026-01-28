Formulan cargos contra el Gimnasio Campestre Los Laureles por la muerte de Valeria Afanador: ¿qué viene ahora?

La Gobernación de Cundinamarca confirmó que avanza un procedimiento administrativo sancionatorio contra el Gimnasio Campestre Los Laureles, por la desaparición y posterior hallazgo sin vida de la menor Valeria Afanador.

El proceso se encuentra en una fase avanzada y ya cuenta con un auto de formulación de cargos emitido oficialmente contra la institución educativa.

Formularon cargos contra el colegio de Valeria Afanador por su desaparición y posterior muerte

Según el documento oficial, el gobierno departamental actuó desde el primer momento en que tuvo conocimiento del hecho lamentable, activando de manera paralela dos frentes: por un lado, la coordinación interinstitucional para apoyar las labores de búsqueda y rescate; y por otro, el ejercicio de inspección, vigilancia y control del sector educativo, a través de la Dirección de Buen Gobierno Educativo.

Desde el día siguiente a la desaparición de la menor, la Gobernación inició formalmente el procedimiento sancionatorio con el objetivo de establecer responsabilidades administrativas y las consecuencias que en derecho correspondan, dejando claro que las actuaciones se adelantan sin prejuzgamiento, pero dentro de un proceso de naturaleza punitiva.

¿Cómo ha sido el proceso para esclarecer la muerte de Valeria Afanador?

El expediente da cuenta de que la desaparición de Valeria ocurrió el 12 de agosto de 2025, fecha que marca el punto de partida de una cadena de actuaciones administrativas.

Entre el 14 y 15 de agosto, la Gobernación realizó una visita de inspección al lugar de los hechos, seguida de una visita de control integral los días 19 y 20 de agosto, la cual no fue finalizada y quedó sin informe.

Posteriormente, el 28 de agosto de 2025, se emitieron múltiples oficios dirigidos a distintas dependencias, entre ellos solicitudes a la Dirección de Calidad para programar asistencia técnica sobre gestión del riesgo, acompañamiento al establecimiento educativo y revisión del Manual de Convivencia.

Ese mismo día, se requirió información a la Dirección de Cobertura sobre la situación administrativa del colegio, incluyendo licencia, actos modificatorios, resoluciones de costos, reporte de matrícula y soportes de asistencias técnicas.

También se solicitó una visita por parte de la Dirección de Infraestructura, mientras que el propio Gimnasio Campestre Los Laureles allegó 519 folios de documentación para una verificación preliminar dentro del proceso.

El hallazgo de la menor y el giro del expediente

El 29 de agosto de 2025 se produjo un momento determinante dentro del expediente: el hallazgo de la menor.

Ese mismo día, la Gobernación emitió el auto de inicio del proceso administrativo sancionatorio, ordenando la práctica de pruebas y dando un giro formal a la investigación administrativa.

Días después, el 2 de septiembre de 2025, se profirió un auto adicional mediante el cual se determinaron las pruebas a practicar y se designó un profesional responsable del trámite. El 4 de septiembre, se emitieron nuevos oficios dirigidos tanto al municipio de Cajicá como al colegio, solicitando que se allegaran las pruebas requeridas dentro del proceso.

¿Qué hallaron en la recolección de informes y las respuestas institucionales?

Durante los meses siguientes, la Gobernación continuó recopilando información clave. Se solicitó el concepto de PIAR a la Dirección de Cobertura, se recibieron respuestas formales del municipio de Cajicá y del propio establecimiento educativo, y se incorporó al expediente el reporte de visita de la Dirección de Infraestructura, fechado el 8 de octubre de 2025.

El 17 de septiembre, se dejó constancia del informe de la directora de núcleo, señalando la conclusión de la visita, y el 24 de octubre se recibió la respuesta de la Dirección de Cobertura frente al concepto PIAR.

El punto crítico: auto de formulación de cargos

Ahora, tras el análisis de todas las actuaciones previas, la Gobernación de Cundinamarca emitió el 5 de noviembre de 2025 el auto de formulación de cargos contra el Gimnasio Campestre Los Laureles.

Este auto fue notificado a la representante legal de la institución al día siguiente, y posteriormente se surtió la notificación electrónica del auto de cargos, quedando constancia de su ejecutoria el 12 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el informe oficial, el colegio presentó descargos a través de su apoderado, y el proceso avanzó hacia la etapa de decreto y práctica de pruebas.

Pruebas, testimonios y cámaras de seguridad

En la fase actual del expediente, la Gobernación informó que se encuentran en emisión de un auto que decreta pruebas, las cuales incluyen documentos aportados por el establecimiento educativo, así como pruebas testimoniales, que deberán ser escuchadas en audiencia.

Adicionalmente, se requirió que el colegio allegue los videos de las cámaras de seguridad, los cuales hacen parte del acervo probatorio dentro del proceso administrativo sancionatorio.

Según el cronograma oficial, esta etapa de pruebas se encuentra en desarrollo y se espera que concluya el 23 de febrero de 2026, momento a partir del cual se abrirá el término para la presentación de alegatos de conclusión, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011.