Historia no contada de ‘Richard’, el disidente que se fugó en Neiva: este es su prontuario

Ricardo Alfonso Guainas Guachetá, conocido como alias Richard, es un peligroso disidente de las Farc que se fugó en las últimas horas de un centro de detención transitorio en Neiva.

RELACIONADO Disidente detrás de atentado que dejó a dos hermanos muertos se fugó de la cárcel en Neiva

Según un documento de la Fiscalía al que tuvo acceso Noticias RCN, está vinculado al secuestro de nueve comerciantes del departamento del Huila.

‘Richard’ es el terror de los comerciantes

Las víctimas fueron engañadas con la promesa de visitar una mina de oro en San Miguel de la Plata. “Durante el desplazamiento y antes de llegar, fueron interceptados por cuatro sujetos armados, quienes portaban armamento largo, fusiles y corto, pistolas, movilizándose en una camioneta”, detalla el ente acusador.

Los secuestradores amarraron a las víctimas, les vendaron los ojos y las trasladaron a una casa en San Miguel de la Plata, donde permanecieron secuestradas por un largo periodo.

‘Richard’ y sus secuaces se identificaron como integrantes del Frente Hernando González Acosta del autodenominado Estado Mayor Central. Los captores exigieron inicialmente la suma de cinco mil millones de pesos, pero después acordaron el pago de $3.600 millones.

La mente detrás del asesinato de dos hermanos

Las víctimas fueron sometidas a amenazas de muerte constantes, asegurando que les iban a disparar y dejar los cuerpos botados en el río. Además, las obligaron a grabar videos que luego fueron enviados a las familias con las exigencias económicas.

RELACIONADO Audios revelan la cruda radiografía de Guaviare y Meta por enfrentamientos entre disidencias

La pesadilla para los comerciantes terminó el 28 de noviembre de 2025, cuando uniformados del Gaula lo capturaron en flagrancia y a uno de sus cómplices. En el momento de la captura, se incautaron explosivos, pistolas y más de 300 recibos de las extorsiones.

Aparte de este crimen, ‘Richard’ estuvo detrás del atentado que acabó con la vida de los hermanos Luisa Fernanda Trujillo Peña, de 20 años, y Sergio Trujillo Peña, de 17 años. El 17 de abril de 2025, el disidente activó una moto bomba cerca de la estación de Policía de La Plata.