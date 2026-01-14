Se conoce la primera imagen de los sicarios que asesinaron a niño de 11 años en Huila

Noticias RCN conoció en primicia la foto de los de los hombres que acabaron con la vida de un niño de 11 años en medio de un atentado ocurrido en Huila. Hay una recompensa de 50 millones de pesos para capturarlos.

El suceso se dio el martes 13 de enero y el atentado era contra el director de la cárcel del Distrito Judicial, Édgar Rodríguez. El hombre estaba caminando con su hijo y otros funcionarios rumbo al penal, cuando los sujetos motorizados dispararon.

Niño murió por un disparo en la cabeza

Sobre el cementerio en el sur de Neiva, interceptaron el carro. El niño murió por un impacto en la cabeza, mientras que el subdirector del centro de reclusión quedó herido tras disparos en el tórax y abdomen. Está en estado crítico.

Los rechazos no se han hecho esperar. La Defensoría hizo un llamado a atender la situación de violencia contra funcionarios de cárceles, recordando otros atentados similares cometidos en el último par de años.

Mencionó el asesinato del entonces director de la Cárcel Modelo de Bogotá ocurrido en mayo de 2024 y los constantes ataques a funcionarios del Inpec en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia y Cartagena.

Recompensa y medidas contra los sicarios

De igual forma, se pronunció Andrés Idárraga, ministro de Justicia: “Rechazamos de manera contundente este atentado. Nos duele profundamente que a consecuencia de este acto criminal un menor de edad de solo 11 años haya perdido la vida”.

Se puso en marcha un plan candado, con el que se busca capturar a los responsables. Por su parte, la Defensoría le pidió a la Fiscalía investigar con rapidez y a las autoridades, tanto nacionales como internacionales, tomar acciones que garanticen la seguridad de los dragoneantes y demás funcionarios.

Con respecto a la fotografía conocida por Noticias RCN, se aprecia la vestimenta de los sicarios. El conductor iba con lo que parecía ser un saco azul, mientras que el parrillero tenía una chaqueta negra con línea verde en la manga izquierda. La imagen es tomada de las cámaras y tiene como fecha las 6:52 a.m.