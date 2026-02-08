Pagos digitales en Colombia se disparon en el Mundial 2026: transacciones en PSE crecieron un 40 %

El Mundial de Fútbol 2026 impulsó significativamente la actividad del comercio electrónico y los pagos digitales en Colombia.

Durante el torneo (del 11 de junio al 19 de julio de 2026), el botón de pagos seguros en línea (PSE), un servicio de ACH Colombia, registró más de 113 millones de transacciones procesadas, lo que representó un crecimiento del 40 % frente a las más de 81 millones de operaciones realizadas durante el Mundial de Catar 2022.

Además del aumento transaccional, el monto movilizado a través de PSE durante la cita mundialista superó los más de $104 billones de pesos en transacciones aprobadas, reflejando la consolidación de los pagos digitales como uno de los principales mecanismos para realizar compras y pagos en el país.

"El Mundial demostró que los eventos de alcance global transforman los hábitos de consumo de las personas. Vimos un crecimiento relevante en las transacciones digitales, impulsado principalmente por compras y entretenimiento, consolidando a PSE como un aliado clave para mover la economía digital del país", señaló Juan Diego Jaramillo González, Vicepresidente Comercial de ACH Colombia.

El análisis por categorías evidenció cómo los eventos de gran relevancia deportiva impactan los hábitos de consumo de los colombianos.

Durante el Mundial 2026, la categoría de compras lideró la actividad transaccional con una participación del 24,13 %, seguida por apuestas, que concentró el 19,18 % de las operaciones realizadas a través de PSE.

Los resultados registrados evidencian cómo el ecosistema digital colombiano continúa fortaleciéndose frente a momentos de alta demanda, consolidando capacidades que permiten acompañar el crecimiento de la actividad económica y responder a las nuevas formas de consumo de millones de usuarios.