Familiar de Mayerly Díaz rompe el silencio y reveló cómo fue muerte de la cantante

La familiar de la artista contó algunos detalles de las complicaciones de salud que tuvo la joven en el centro médico.

Foto: Instagram Mayerly Díaz

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
12:20 p. m.
La música popular colombiana continúa de luto tras la trágica y prematura partida de Mayerly Díaz, la talentosa artista conocida cariñosamente como 'La Voz de Quipile'.

La joven de 32 años falleció en la madrugada del pasado sábado 22 de noviembre de 2025, después de sufrir graves complicaciones de salud que se presentaron tras someterse a un procedimiento estético.

El fallecimiento de Mayerly Díaz, oriunda de la inspección de La Sierra, se confirmó en el Hospital San Rafael de Facatativá, centro médico al que fue trasladada de urgencia tras presentar serias dificultades.

Las primeras versiones, reportadas por medios nacionales, apuntaban a que la artista habría sufrido un "infarto fulminante" mientras recibía atención médica, inmediatamente después de haberse practicado la cirugía estética.

Prima de Mayerly Díaz reveló cómo fue muerte de la cantante

En medio de la consternación general, la prima de Mayerly Díaz, Liliana Díaz, decidió compartir con los medios la cronología de los eventos que culminaron en el desenlace fatal. Según su testimonio, la cantante ingresó por la sala de urgencias al Hospital de Facatativá en la madrugada del jueves 20 de noviembre, con un cuadro de complicaciones respiratorias.

"Ella ingresa a las 5 de la mañana del día jueves 21 de noviembre por urgencias al Hospital de Facatativá con complicaciones respiratorias. En las horas de la tarde se ingresa a la UCI. De ahí, tenemos el reporte médico que fue un paro cardiorrespiratorio", detalló la familiar de la artista.

Esta declaración confirma la gravedad y la rapidez con la que se deterioró el estado de salud de Mayerly tras el procedimiento, que, según la prima, se trataba de un "levantamiento de glúteos".

