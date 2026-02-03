Registraduría suspenderá servicios de registro civil e identificación por elecciones del 8 de marzo

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la suspensión temporal de los servicios de registro civil e identificación en todas sus sedes del país entre el 4 y el 11 de marzo, como parte de las medidas de organización para las elecciones de Congreso y la consulta de agrupaciones políticas programadas para el próximo domingo 8 de marzo.

“Con el fin de garantizar la adecuada organización y desarrollo de las elecciones… la Registraduría suspende los servicios de registro civil e identificación en todas las sedes del país”, informó la entidad.

¿Cuándo se reanuda la entrega de cédulas de ciudadanía en la Registraduría?

La Registraduría precisó que la entrega de documentos de identidad estará habilitada únicamente hasta el viernes 6 de marzo al mediodía. Actualmente, 350.636 cédulas de ciudadanía permanecen pendientes de ser reclamadas en todo el territorio nacional.

¿Cuándo se reanudan los servicios de registro civil e identificación?

La entidad recordó que la cédula de ciudadanía es el único documento válido para ejercer el derecho al voto el 8 de marzo. Por ello, hizo un llamado a los colombianos para acercarse a las sedes y reclamar su documento antes de la jornada electoral.

Los servicios de registro civil e identificación se reanudarán con normalidad el jueves 12 de marzo, en el horario habitual de atención de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.