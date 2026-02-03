CANAL RCN
Colombia

Cárcel para dos hombres que habrían participado en el secuestro de militares y policías por medio de asonadas

De acuerdo a lo informado por las autoridades, estas personas se habrían articulado con las disidencias de las Farc para participar en estos hechos.

Policías secuestrados en el Cauca
FOTO: Fiscalía

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
07:45 a. m.
Dos personas fueron enviadas a la cárcel por su presunta participación en el secuestro de integrantes de la fuerza pública en el departamento del Cauca por medio de asonadas. Se trata de Duberney Galvis Plaza y Juan Pablo Giraldo Mena, quienes fueron judicializados por secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir agravado, cargos que no aceptaron.

Liberan a Gonzalo Enrique Arenas, empresario secuestrado en mayo de 2025 en la frontera
Según indicó la Fiscalía General de la Nación, estos hombres se habrían articulado con la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc para participar en tres hechos donde retuvieron a militares y policías en los municipios de El Tambo y Argelia.

Los secuestros a la Fuerza Pública

El primer hecho en el que estas dos personas habrían participado fue en marzo de 2025, donde retuvieron ilegalmente a 28 policías en el corregimiento de El Plateado, en Argelia. En junio del mismo año, llevaron a la fuerza a 57 militares a la vereda La Hacienda al sector Fondas, en El Tambo. Finalmente, en septiembre, retuvieron a 72 miliares en el cerro El Tigre ubicado en el corregimiento Honduras.

Según indicó el ente acusador, estas dos personas fueron encargadas de
"movilizar y persuadir a civiles para que retuvieran ilegalmente a uniformados que cumplían actividades operacionales en la zona", en coordinación con grupos armados y luego obtener beneficios.

Galvis Plaza y Giraldo Mena son señalados de cumplir roles de dirección, coordinación y negociación, dar instrucciones para mantener a los funcionarios en cautiverio y posteriormente sostener diálogos con entidades estatales para que brindaran concesiones al grupo armado ilegal Carlos Patiño y así concretar las liberaciones.

