Estos son los ministros más populares del Gobierno de la Espriella tras un mes de su administración

El Termómetro político de este lunes analizó los resultados que arrojó IA Electoral, una plataforma especializada en hacer análisis de datos políticos dado que ya se cumple un mes del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Según los resultados, ya hay un ranking de ministros.

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Los ministros más populares del Gobierno de la Espriella

El más popular resultó ser el general en retiro Jorge Eduardo Mora, el que está en la cartera de Defensa y que tiene una aprobación del 82%.

Le sigue la ministra de las TIC Alexandra Falla con una popularidad del 79%. Rodrigo Lara del Ministerio del Interior tiene el 72%; El ministro de Agricultura Indalecio Dangond el 69%, Miguel Gómez de Hacienda 68%, Mauricio Gómez de Comercio 67%, Elsa Noguera de Transporte está en 65%.

Según la herramienta todos están por encima del 50% menos en el Ministerio de Educación, pero es necesario mencionar que están con una coyuntura especial porque están en pleno relevo.

Los más sonados para las elecciones

En temas electorales, ya hay varios perfilados para lanzar su nombre el próximo año. Por Medellín hay un nombre que está tomando mucha fuerza en el sector uribista: el excongresista y exembajador de Colombia en Canadá, Federico Hoyos.

Es cercano a todos los sectores del Centro Democrático y podría ser ese nombre que genere algo de consenso.

Por otro lado, en la gobernación de Norte de Santander, quien ya levantó la mano es el profesor y experto en temas internacionales Juan Carlos Portilla.

Al parecer, manifestó su intención lanzando una propuesta dura y que seguro va a generar mucho debate: construir una base estadounidense en Norte de Santander al lado de una mega cárcel al estilo Bukele.

Por otro lado, suenan otros candidatos desde el sector gremial. Este noticiero conoció que el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño, que ha sonado para todo, incluso para Planeación Nacional, sería realmente el candidato del Gobierno para la Asociación Colombiana de Petróleo ACP.