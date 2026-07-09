Alcalde Galán anuncia licitación para segunda línea del Metro de Bogotá: dos empresas mostraron su interés

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció el inicio del proceso licitatorio para la construcción de la segunda línea del Metro de la capital, un proyecto que contempla diez estaciones subterráneas y una elevada como parte de la expansión del sistema de transporte masivo.

Inicia licitación para la segunda línea del Metro de Bogotá

Según informó el mandatario, la licitación iniciará más o menos en un mes y representará un paso determinante en el desarrollo de la infraestructura metropolitana de Bogotá.

El proceso permitirá que diferentes empresas constructoras presenten sus propuestas técnicas y económicas para ejecutar esta ambiciosa obra de ingeniería.

“Esa etapa iniciará más o menos en un mes y al final de esta misma, evaluaremos con un equipo técnico, cuál es la mejor propuesta para Bogotá”, explicó Galán.

El alcalde enfatizó que esta nueva línea constituye "un paso fundamental para seguir construyendo la red de metros que necesita Bogotá".

Los precalificados avanzarán a la segunda fase, en la que deberán presentar sus propuestas económicas y técnicas.

El cronograma establecido por la administración municipal contempla que todo el proceso de evaluación de las ofertas presentadas, así como la adjudicación definitiva del contrato, se completará durante 2026. "Vamos a hacer ese proceso de evaluación y la adjudicación el año entrante para firmar ese contrato".

La construcción de la segunda línea del Metro de Bogotá forma parte de un plan integral de modernización del transporte público en la capital, que busca ofrecer alternativas eficientes y sostenibles a los más de ocho millones de habitantes de la ciudad y su área metropolitana.

El alcalde también reveló que ya se presentaron tres grupos internacionales con la intención de participar en la licitación.