CANAL RCN
Colombia Video

Alcalde Galán anuncia licitación para segunda línea del Metro de Bogotá: dos empresas mostraron su interés

La construcción de la segunda línea del Metro de Bogotá forma parte de un plan integral de modernización del transporte público en la capital.

Noticias RCN

septiembre 07 de 2026
08:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció el inicio del proceso licitatorio para la construcción de la segunda línea del Metro de la capital, un proyecto que contempla diez estaciones subterráneas y una elevada como parte de la expansión del sistema de transporte masivo.

Metro de Bogotá ya tiene fecha para el primer viaje con pasajeros: tome nota
RELACIONADO

Metro de Bogotá ya tiene fecha para el primer viaje con pasajeros: tome nota

Inicia licitación para la segunda línea del Metro de Bogotá

Según informó el mandatario, la licitación iniciará más o menos en un mes y representará un paso determinante en el desarrollo de la infraestructura metropolitana de Bogotá.

El proceso permitirá que diferentes empresas constructoras presenten sus propuestas técnicas y económicas para ejecutar esta ambiciosa obra de ingeniería.

“Esa etapa iniciará más o menos en un mes y al final de esta misma, evaluaremos con un equipo técnico, cuál es la mejor propuesta para Bogotá”, explicó Galán.

El alcalde enfatizó que esta nueva línea constituye "un paso fundamental para seguir construyendo la red de metros que necesita Bogotá".

Los precalificados avanzarán a la segunda fase, en la que deberán presentar sus propuestas económicas y técnicas.

El cronograma establecido por la administración municipal contempla que todo el proceso de evaluación de las ofertas presentadas, así como la adjudicación definitiva del contrato, se completará durante 2026. "Vamos a hacer ese proceso de evaluación y la adjudicación el año entrante para firmar ese contrato".

Metro de Bogotá: abren curso virtual gratis con certificado para aprender cómo funcionará la Línea 1
RELACIONADO

Metro de Bogotá: abren curso virtual gratis con certificado para aprender cómo funcionará la Línea 1

La construcción de la segunda línea del Metro de Bogotá forma parte de un plan integral de modernización del transporte público en la capital, que busca ofrecer alternativas eficientes y sostenibles a los más de ocho millones de habitantes de la ciudad y su área metropolitana.

El alcalde también reveló que ya se presentaron tres grupos internacionales con la intención de participar en la licitación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Agricultura anunció programa para beneficiar a ganaderos afectados por la sequía

Redes sociales

Famoso cantante colombiano anunció el fallecimiento de su hijo recién nacido

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía reactiva órdenes de captura contra siete exmiembros de ‘Comuneros del Sur’

Otras Noticias

Estados Unidos

Tres parques por 99 dólares al día: promoción de Universal Orlando exclusiva para latinos

La promoción permite visitar tres parques de Orlando por 99 dólares al día incluyendo el nuevo Universal Epic Universe.

Millonarios

Rodrigo Contreras no ocultó su decepción por la salida de Bustos

Rodrigo Contreras habló de la salida inesperada de Bustos y la llegada de Gamero.

Masterchef Celebrity Colombia

"Son actitudes de las que no me siento orgullosa para nada": Pautips sobre críticas por su comportamiento en MasterChef

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello lanza advertencia sobre las elecciones en Venezuela

Invima

Invima prohíbe la venta de nueve suplementos dietarios en Colombia: vea el listado