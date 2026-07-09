Ministerio de Agricultura anunció programa para beneficiar a ganaderos afectados por la sequía

En las últimas horas, el Ministerio de Agricultura presentó un programa de emergencia de seis meses para asistir a ganaderos afectados por el fenómeno del Niño en el departamento de Cesar.

La iniciativa, de acuerdo con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, se extenderá hasta mayo, busca evitar la muerte del ganado a través de la distribución de alimento para los hatos ganaderos de pequeños y medianos productores.

Nosotros lo que vamos a hacer es un programa de aquí hasta mayo, de seis meses, que es lo que dura el fenómeno del niño, de proveer alimentos de heno, de enolaje, de silos, tanto de sorgo como de maíz, para que no se les muera al ganado.

¿Cómo será el programa de ayuda a los ganaderos en Cesar?

El programa iniciará atendiendo a aproximadamente 9.000 pequeños ganaderos registrados en el ICA del departamento del Cesar, uno de los territorios más afectados por la sequía.

El centro de distribución será exclusivamente la estación de Agrosavia en Motilonia, donde los beneficiarios deberán presentar su RUT y certificado de vacunación del ICA. Los ganaderos serán responsables del transporte del alimento hasta sus fincas.

La gobernación de Cesar se ha comprometido a sumarse al esfuerzo con producción adicional de pacas de heno. Según el ministro, la gobernadora "me ha dicho que ella también va a ayudar en otros centros de producción de pasto, en la producción de pacas de heno, para también regalar o donar a asociaciones de pequeños ganaderos".

Alcaldía de Codazzi se sumó a la donación de alimento para animales

El Ministerio hizo un llamado a entidades privadas a unirse a la iniciativa. Al mimsmo tiempo, el alcalde de Codazzi anunció:

Por cada paca que ponga el Ministerio de Agricultura, por cada paca que ponga la gobernación, el municipio está dispuesto a poner media paca más.

La gobernación de Cesar reconoció las acciones implementadas y destacó que el departamento registra las mayores afectaciones en la región por el fenómeno del Niño.

La Agencia de Desarrollo Rural caracterizará los 9.000 predios prioritarios para garantizar una distribución eficiente del alimento.

El programa contempla expandirse posteriormente a medianos ganaderos y replicarse en siete departamentos de la región Caribe, además del Tolima, Meta y Casanare.