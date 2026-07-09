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Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 7 de septiembre de 2026

Consulta los resultados oficiales de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima del lunes 7 de septiembre. Verifica si tu número es ganador y conoce los premios.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 7 de septiembre de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

septiembre 07 de 2026
09:35 p. m.
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Este lunes 7 de septiembre de 2026, las loterías de Cundinamarca y Tolima volvieron a captar la atención de miles de jugadores en Colombia que esperaban conocer los números ganadores de sus más recientes sorteos.

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Como ocurre cada lunes, ambas loterías entregaron millonarios premios y dejaron nuevos resultados que los apostadores deben revisar cuidadosamente en sus billetes.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 7 de septiembre de 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó este lunes su tradicional sorteo, uno de los más esperados al comienzo de cada semana. El premio mayor es de 6.000 millones de pesos, además de un amplio plan de premios que ofrece otras oportunidades para ganar.

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Estos fueron los resultados de la Lotería de Cundinamarca del lunes 7 de septiembre:

Premio mayor: $6.000 millones

  • Número ganador: 4484
  • Serie: 006

Quienes compraron un billete o una fracción deben comprobar tanto el número como la serie para establecer si obtuvieron el premio mayor. También es recomendable revisar el plan completo, pues existen premios secos y otras aproximaciones que pueden entregar importantes sumas de dinero.

Resultado de la Lotería del Tolima hoy, 7 de septiembre de 2026

La Lotería del Tolima también jugó este lunes y puso en juego su tradicional premio mayor. Este sorteo cuenta con una larga trayectoria en Colombia y se realiza semanalmente, convirtiéndose en una alternativa habitual para quienes prueban suerte al comenzar la semana.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 24 de agosto de 2026
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Estos son los resultados del último sorteo de la Lotería del Tolima:

  • Premio mayor: $3.000 millones
  • Número ganador: 2680.
  • Serie: 022.

Si participó en alguno de los dos sorteos, conserve el billete en buen estado y consulte los canales oficiales de cada lotería para verificar todos los premios entregados.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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