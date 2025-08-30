Importante anuncio sobre Primera Línea del Metro de Bogotá: esto pasará en pocos meses

De las obras que se adelantan en Bogotá, la que mayor expectativa genera es la del Metro. En los últimos meses, ha habido avances significativos.

Recientemente, se supo que falta poco para que el primer tren llegue a Colombia. Hace algunas semanas, el alcalde Carlos Fernando Galán indicó que ya salió de la fábrica en China, por lo que en septiembre está proyectado su ingreso al país.

Llegada del primer tren en septiembre

Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro, habló en Mañana Express sobre lo que vendrá para las obras. Por un lado, indicó que cuando esté listo, será un sistema integrado: “Se está convirtiendo en el núcleo de la movilidad inteligente, incluyente y ambientalmente amigable”.

“Bogotá se está convirtiendo en una ciudad que refleja eso (…) Con la llegada de los trenes, estamos volviendo a Bogotá un atractivo mundial”, enfatizó.

Primera Línea llegará al 70% de avance en diciembre

Un dato importante que reveló Narváez es que en diciembre de 2025, las obras de la Primera Línea del Metro llegarán al 70%. Además, en mayo del próximo año comenzarán las operaciones de prueba, para que la operación comercial comience el 14 de marzo de 2028.

“Cuando la Línea 1 empiece a operar, vamos a dejar de emitir más de 171 mil toneladas de CO₂ al medio ambiente. Esto es como si de la noche a la mañana aparecieran 12 parques Simón Bolívar totalmente arborizados. Es un impacto maravilloso”

El gerente indicó que “la joya de la corona” es que los usuarios de Bosa y Kennedy que necesiten ir hasta Chapinero podrán cumplir el trayecto en menos de 30 minutos, lo cual representará un ahorro superior a una hora.