Video | Metro de Bogotá responde a video de jóvenes que estuvieron paseándose por las vigas del proyecto

Hay preocupación entre los bogotanos y las autoridades por el video de Julián Cruz y Camilo López, dos jóvenes que, desde hace años practican la disciplina francesa del parkour, y en su más reciente colaboración decidieron escalar una de las vigas lanzadoras de la línea 1 del metro, en la A, Caracas con calle 28.

Según se aprecia en el video, lo hicieron muy temprano en la mañana, para que nadie pudiera detenerlos, a pesar de que escalaron la estructura sin un permiso de la ciudad ni elementos de protección, en caso de una eventual caída.

¿Qué dijeron las autoridades?

En un mensaje compartido a través de su perfil en las redes sociales, la empresa Metro de Bogotá mostró su rechazo a las prácticas que pongan en riesgo la vida y continuidad del proyecto en la línea 1:

“Desde la Empresa Metro de Bogotá rechazamos el hecho reciente en el que un par de jóvenes, para lograr mayor visualización en redes sociales, se grabaron caminando sobre la viga lanzadora de la Línea 1 del Metro de Bogotá, ubicada en la avenida Caracas con calle 28, sin portar elementos de protección, poniendo en riesgo sus vidas y violando la seguridad de este frente de obra”.

Además, informaron que trabajan en endurecer los accesos a las obras y controlar lo que pasa, incluso, después del cese de actividades: “Por lo anterior, le hemos solicitado al concesionario Metro Línea 1 extremar las medidas de acceso a los frentes de obra para evitar cualquier situación similar a futuro”.

No es el primer video en el que Cruz y López arriesgan su vida en la ciudad:

En las redes sociales de ambos jóvenes hay una extensa lista de videos en los que trepan, corren y saltan desde estructuras no habilitadas para el tránsito humano.

Su amor por el parkour y comportamiento irresponsables lo ha llevado a escalar grúas de construcción, saltar desde puentes peatonales y viajar en el techo de Transmilenio; otro episodio por el que fueron noticia, pero no logró persuadíroslos de arriesgarse a cambio de likes.