Seis personas fueron sorprendidas robando bajo estación de Transmilenio: iban a llevarse 54 metros de cable

In fraganti fueron capturadas seis personas que, valiéndose del agujero ubicado bajo uno de los vagones de la estación de la Calle 22 de Transmilenio, intentaron robar 54 metros de cable de fibra óptica, avaluados en siete millones de pesos.

Los hechos se registraron en el barrio Santa Fe, cuando los guardas de seguridad de la estación escucharon ruidos extraños, provenientes del suelo, e informaron a uniformados de la Policía adscritos al grupo de Transporte Masivo.

Entonces, echaron un vistazo y encontraron el hueco en el que los seis capturados trabajaban en arrancar el cable encauchetado. Los obligaron a salir y, una vez se encontraban sobre la Av. Caracas, efectuaron su captura para dejarlos en manos de la autoridad competente, al igual que el material incautado.

Más de 600 personas han sido capturadas en lo que va del 2025 por el delito de hurto en Transmilenio:

En articulación con la Policía Nacional, Transmilenio ha logrado la captura de 601 personas por el delito de hurto, en sus buses, estaciones y en cercanía sal sistema, en lo que va del 2025.

De ahí, que las autoridades reafirmaran “su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana”, tras el incidente registrado en la Calle 22 e invitaran “a la comunidad a denunciar cualquier hecho que atente contra el buen funcionamiento del sistema de transporte o la infraestructura pública, a través de la línea 123”.

¿Cuáles son las estaciones con mayor número de hurtos en el sistema Transmilenio?

En labores de control político, la concejal por el Centro Democrático Diana Diago reveló en febrero el listado con las seis estaciones en las que más casos de hurto se reportaron el año pasado.

Der acuerdo con la cabildante, en el 2024, 4.573 celulares fueron robados. 2.002 en los buses articulados de Transmilenio y 683 en los buses azules del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Sitp).

Además, reveló que la estación con más casos de hurto fue la estación de la Av. Jiménez con calle 13, seguida de la Av. Jiménez con Caracas, la estación del Ricaurte, el Portal del Tunal, la estación de la Av. Calle 100 y el Porta del Norte.