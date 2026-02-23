¿Qué pasa con el Túnel del Toyo? 'Rifirrafe' entre Gobierno y Antioquia deja en veremos la megaobra

La discusión por el avance del Túnel del Toyo se concentra en un punto específico: el inicio de la instalación de los equipos electromecánicos. Aunque los recursos están asegurados y los equipos ya fueron adquiridos, el montaje no ha comenzado por diferencias técnicas y contractuales entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia.

Invías recordó que el contrato 2336 de 2021 contempla la adquisición e instalación de sistemas de ventilación, iluminación, redes contra incendio y sistemas inteligentes de transporte (ITS).

El valor del contrato supera los $496.000 millones, a lo que se suma una interventoría cercana a los $20.000 millones, para un total superior a $516.000 millones. Según la entidad, estos recursos están respaldados mediante vigencias futuras y los equipos ya se encuentran en el país.

La condición del Gobierno: primero obra civil terminada

La posición del Gobierno es que no se puede avanzar en el montaje hasta que la obra civil esté finalizada y formalmente certificada. En un comunicado reciente, se indicó que aún no existe un cronograma definitivo aprobado para la entrega total de los tramos 1 y 2, lo que impide programar la instalación, configuración y pruebas de los equipos.

También se advirtió sobre observaciones técnicas en túneles de evacuación y galerías de conexión, donde —según Invías— se han identificado filtraciones y fallas en impermeabilización que no se ajustan al diseño original ni a los lineamientos del Manual de Túneles Carreteros para Colombia.

En ese contexto, la entidad programó una visita técnica al proyecto el 24 de febrero y un comité el 5 de marzo para revisar el estado real de las obras.

El instituto sostiene que instalar equipos de alta precisión en un entorno con polvo, humedad o vibraciones propias de obra activa puede afectar su calibración y las garantías de fábrica. Por esa razón, insiste en que cualquier intervención debe realizarse cuando las condiciones técnicas estén plenamente habilitadas.

La respuesta desde Antioquia

Desde la Gobernación y la interventoría del proyecto la lectura es distinta. El interventor Óscar Adrián Moreno afirmó que el túnel principal, de 12,5 kilómetros, está terminado y que en el 75 % del tramo ya se podría comenzar con la instalación de ventiladores, señalización, cámaras y sistemas contra incendios. Según esa versión, en el tubo principal no existen goteos que impidan el montaje.

El gobernador Andrés Julián Rendón, por su parte, aseguró que los equipos permanecen almacenados desde hace más de un año y que aplazar su instalación puede generar costos adicionales.

Por ahora, la instalación de los equipos electromecánicos —paso indispensable para que el Túnel del Toyo entre en operación— depende de lo que determinen las visitas técnicas y de si se logra un acuerdo sobre la certificación final de la obra civil. Hasta entonces, el cronograma para 2026 sigue condicionado a esa definición.