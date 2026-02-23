Lo que dice la Policía del caso Diana Ospina, la mujer que desapareció en un taxi al salir de una discoteca

En medio de la investigación por la misteriosa desaparición de Diana Ospina, una mujer de 47 años que abordó un taxi a la salida de un reconocido bar en Chapinero a las 2:44 de la madrugada de este domingo 22 de febrero, el comandante de la Policía de Bogotá, Giovanny Cristancho, se refirió al caso.

Este hecho, en el que habría de por medio varios de retiros de dinero la cuenta de la mujer, durante su desaparición, se suma a una serie de incidentes similares y que podría tener relación con la modalidad delictiva que se conoce como ‘paseo millonario’.

De acuerdo con el general Cristancho, "todas las unidades del Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá y personal de inteligencia han venido recolectando todas las cámaras del sector".

Revelan las placas del taxi en el que desapareció Diana Opsina

Las autoridades identificaron el vehículo como un taxi con placas ESN-170. Asimismo, confirmó Cristancho que están realizando la trazabilidad completa de la ruta tomada por el carro.

Frente al caso de Diana Ospina, el general Cristancho dijo: "Es inconcebible lo que está pasando. El grado de descomposición que tenemos en este momento es alto".

El comandante enfatizó que no se puede normalizar este delito y señaló que la responsabilidad no recae únicamente en la Policía: "también creo que las leyes siempre deben ser más contundentes contra estos delincuentes".

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que reporten cualquier información sobre el paradero de la víctima o del vehículo señalado.

Los casos similares a la desaparición de Diana Ospina

El caso de Diana Ospina no es aislado. En las últimas semanas, Bogotá ha registrado múltiples incidentes relacionados con el transporte en taxis y servicios por aplicación.

El más reciente hecho fue el del profesor universitario Neill Cubides, quien fue hallado incinerado, tras abordar un vehículo por aplicación. Durante su desaparición los asesinos vaciaron sus cuentas.

En el mes de enero dos amigos fueron atacados con arma blanca después de tomar un taxi en el sector de Modelia, siendo, además, víctimas de robo a través del ‘paseo millonario’.

Otro caso reciente ocurrió hace un mes en la Zona T de Bogotá, donde un joven fue drogado y robado, siendo encontrado horas después, desorientado en la calle, sin celular ni pertenencias.